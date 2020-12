Un oficial al lui Dinamo da de pamant cu proiectul spaniol: "Cea mai mare escrocherie din Europa!" Jigniri dure la adresa lui Cortacero "Nebun si mincinos!"

Dinamo a invins cu 4-1 pe Poli Iasi in etapa a 13-a a Ligii 1.

Dupa meci, directorul de marketing al clubului, Radu Birlica, a lansat acuzatii extrem de dure la adresa lui Pablo Cortacero dupa ce spaniolul a dus clubul intr-o situatie disperata din punct de vedere financiar.

"Baietii au calitate, iar jucatorii si-au facut treaba. Si Cosmin si-a facut treaba foarte bine. Este si galeria in spate, care mereu ne-a sprijinit. Fara fani si fara calitatea jucatorilor nu am fi avut aceste rezultate. Situatia e din ce in ce mai grea. Minciunile... Ma feresc sa folosesc cuvinte grele si nu vreau sa pun eu pecetea pe un investitor inexistent. A promis marea cu sarea si a creat iluzii. Minte permanent, zi de zi, de saptamani intregi. Spune ca maine vin banii, ca poimaine vin banii... Va dati seama in ce situatie sunt jucatorii si cei care sunt in spatele lor!

Eu am crezut chiar si saptamana asta! Dar acum consider ca maine trebuie sa predea cheia. Sa vina sa spuna 'Dinamo nu e de mine! Uitati cheia!' si sa dea fanilor cheia clubului. Actiunile lui trebuie sa parvina fanilor, care stiu mai bine ce au de facut! Este un mincinos care nu are ce cauta ca patron la Dinamo! Eu nu l-am vazut niciodata, doar am vorbit prin mesaje! M-a mintit in permanenta! El nu are ce cauta la Dinamo! Sa predea actiunile fanilor. Ei sunt foarte destepti si am incredere in ei.

Se joaca cu soarta oamenilor lui prezenti aici! De noi nu-l doar nici in spate. Este cea mai mare escrocherie din fotbalul romanesc! Nu are ce cauta aici! Isi bate joc de oamenii pe care i-a trimis aici! Ii lasa fara bani. Va dati seama cum gandeste de noi, romanii... Ce incredere sa avem intr-un om care ne minte de atatea luni? Imi asum tot ce spun! Nu are cum sa conduca un club ca Dinamo. Va dati seama cu se simt cei din club...

Sa astepti saptamana de saptamana un om nebun care promite ca vine cu bani... Nu exista comparatie! E cea mai mare escrocherie din Europa! Nu mai am nicio incredere in el. Nu are ce sa caute la Dinamo. Iti minti conationalii tai pe care ii trimiti aici. Sunt oameni buni, de bun simt. Au vrut sa faca ceva, dar ce sa faci cu unul care minte intruna? Asta este om? Te joci cu soarta fotbalistilor si a staff-ului, care fac rezultate imense", a spus Birlica, conform Gazetei Sporturilor.