"Minciunile conducerii i-au unit pe jucatori!" Noi detalii despre situatia financiara de la Dinamo! "Nimeni nu stie nimic"

Ionel Danciulescu a vorbit despre situatia financiara dramatica in care se afla Dinamo.

Fostul jucator si oficial al "cainilor rosii" a declarat ca nu vede nicio solutie pentru clubul din Stefan cel Mare in cazul in care nu se va gasi un investitor serios care sa aduca bani la echipa.

"Tot ceea ce s-a intamplat in ultima vreme la Dinamo, minciunile conducerii, eforturile suporterilor, i-a unit mai mult pe jucatori, iar rezultatele se vad. Sper ca echipa sa castige si etapa urmatoare, cu CFR, desi va fi greu. Imi doresc ca Dinamo sa ajunga tot mai sus in clasament.

Daca vor castiga cat mai multe meciuri, poate se vor rezolva si lucrurile din punct de vedere financiar, cu toate ca eu nu vad o solutie in acest moment. Situatia e dramatica la Dinamo, trebuie s-o recunoastem. Nimeni nu stie nimic. Fara un suport financiar nu stiu ce poti realiza acolo.

Eu am primit jumatate din banii pe care-i aveam de luat de la Dinamo, cred ca in momentul in care a intrat o transa din drepturile TV. N-aveam o suma mare de incasat, deci nu cred ca a fost o problema pentru ei", a declarat Ionel Danciulescu, potrivit GSP.

Fostul golgeter a vorbit si despre proiectul in care se va implica la club: "Va fi cu si despre copii, de la U6 la U12 in prima faza. Vom incerca sa avem o alta abordare, sa punem mare accent pe cresterea copilului, dezvoltarea lui, integrarea lui in societate. Nu vom pune pe primul plan rezultatele. Nu ne intereseaza asta.

Sper sa se materializeze proiectul. Baza avem, vom fi intr-un parteneriat cu FC Dinamo, cu suporterii dinamovisti, cu DDB. Sunt niste lucruri interesante. Acum se negociaza ca grupele de copii de la clubul din Liga 1 sa treacă la CS. Deocamdata, nu s-a pus problema infiintarii unei echipe mari", a conchis Danciulescu.