ULTIMA ORA! Mutare surprinzatoare pentru Vasile Miriuta! Fostul antrenor de la Dinamo sau CFR s-a inteles cu o echipa de Liga 3! Anuntul oficial al clubului

Miriuta se intoarce in antrenorat dupa o pauza de 6 luni.

Fostul antrenor de la Ceahlaul, CFR sau Dinamo va conduce din aceasta iarna echipa din Liga 2, Baia Mare, la care a debutat ca fotbalist, informatie confirmata de site-ul oficial al clubului.

"Vasile Miriuta este un nume binecunoscut in lumea fotbalului romanesc si nu numai, atat din postura de jucator cat si din cea de antrenor. Din aceasta iarna, Vasile Miriuta va fi cel care va conduce destinele gruparii baimarene, cu care are ca obiectiv imediat promovarea in Liga a doua. Mai apoi, dupa cum il cunoastem, e clar ca se va stradui sa duca echipa municipiului Baia Mare, azi Minaur, in viitor Minerul Baia Mare, in Liga 1. Miriuta a acceptat sa faca acest pas, chiar daca pana acum nu a antrenat in Romania decat in Liga 1, tocmai pentru a ajuta cu experienta si valoarea sa gruparea de la care a plecat in fotbalul mare", se arata pe site-ul oficial al clubului din Baia Mare.

Ultima echipa pe care a pregatit-o antrenorul de 52 de ani este Hermannstadt. Oficialii sibieni l-au demis, dupa ce salvase echipa de la retrogradare, si l-au inlocuit cu Ruben Albes.