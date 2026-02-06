Pentru prima dată în carieră, la 36 de ani fără 2 luni, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) s-a calificat în finala unui turneu WTA organizat în România.

În Arena BT din Cluj-Napoca, sportiva din Târgoviște va avea șansa unui trofeu istoric, în ultimul an de carieră, în circuitul profesionist de tenis.

Sorana Cîrstea, sigură că finala Transylvania Open 2026 va fi un meci bun: „Amândouă suntem în formă.”

Dincolo de fileu va fi Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), care a ajuns în ultimul act după un drum mai anevoios, cel puțin în faza semifinalelor.

În ciuda celor aproape două ore petrecute de Emma Răducanu în plus pe teren, în preziua finalei, Sorana Cîrstea este pregătită ca acest factor să nu conteze prea mult.

„Când îmi fac jocul agresiv, sunt în control.”

„Sunt sigură că va fi un meci bun. Amândouă suntem în formă bună, în acest început de an. E o jucătoare puternică, dar, în același timp, am spus mereu că trebuie să îmi fac jocul, indiferent cine e de partea opusă a fileului.

Când îmi fac jocul meu agresiv, sunt în control,” a declarat Sorana Cîrstea, la conferința de presă organizată după victoria din semifinale, scor 6-0, 6-3 împotriva Dariei Snigur.