EXCLUSIV | Suporterii lui Dinamo au strans o suma importanta pentru club! Care este planul pentru a salva clubul de la faliment

Banii de la spanioli nu au mai venit, in ciuda faptului ca patronul Cortacero promisese ca miercuri urmeaza sa intre in conturi 1,5 milioane de euro.

Dinamo se afla intr-o situatie foarte grea din punct de vedere financiar. Clubul are datorii, iar mare parte din jucatorii echipei si-au depus memorii si asteapta sa devina liberi de contract.

Alex Conovaru, membru al DDB, a declarat in direct la Ora Exacta in Sport ca suporterii cauta solutii pentru a salva clubul de la faliment. Fanii dinamovisti voteaza pe platforma DDB daca suma adunata din donatii, in valoare de 185.000 de euro, sa fie sau nu donata catre club.

"Pe platforma DBB, membrii cotizanti sunt invitati sa voteze daca sunt de acord ca banii stransi sa intre pentru plata salariilor, ca sa se termine anul fara datorii catre jucatori. S-a discutat cu unii fotbalisti pentru a vedea daca sunt de acord cu reducerea contractelor.

Ei sunt deschisi, am primit semnale pozitive din partea lor, in proportie de 90% vom vira in contul clubului cu titlul de imprumut aceasta suma de bani. Dorim sa-i recuperam din drepturile TV de anul urmator. Planul nostru pe termen scurt este de a tine in viata Dinamo pana la sfarsitul anului.

In momentul acesta, in conturile DDB sunt 185.000 de euro. In trecut s-au platit catre club 900.000 de euro, pentru diferite plati. Facem tot ce putem pentru a salva clubul, daca o vom lua din Liga a 4-a, asta va fi! Daca vom fi retrogradati in Liga a 2-a, asta ar fi scenariul cel mai optimist!", a declarat Alex Conovaru pentru Pro X.

