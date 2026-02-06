Gigi Becali i-a dubat salariul lui Matei Popa. Adolescentul în vârstă de 18 ani i-a luat locul lui Ștefan Târnovanu, în poarta celor de la FCSB, pentru ca roș-albaștrii să dispute ultimele meciuri din sezonul regular fără jucător de câmp U21.
Fiul lui Marius Popa a lăsat o impresie bună după partidele FCSB - Csikszereda 1-0 și FCSB - FC Botoșani 2-1. Gigi Becali a decis să îi dubleze salariul după victoria contra formației din Miercurea Ciuc.
În plus, patronul campioanei en-titre este dispus să îi mai mărească remunerația puștiului în funcție de evoluția sa.
„Lui Matei Popa i s-a mărit doar puțin. I s-a dublat. Dacă rămâne în poartă, la anul îi triplăm salariul. Apoi, peste doi ani, iar îl dublăm sau îl triplăm.
La mine trebuie să se facă dreptate. Dacă un jucător e valoros, el trebuie să aibă salariu mare. Nu vreau să spun ce salariu are Popa”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la televiziunea Prima Sport, după FCSB - FC Botoșani 2-0.
Echipele din FCSB - FC Botoșani 2-1
FCSB a învins-o joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.
- FCSB: Matei Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46), Radunovic (Pantea 90+4) – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru (Octavian Popescu 90+1), Cisotti (Bîrligea 68) – Mamadou Thiam (Joao Paulo 68). Antrenor: Elias Charalambous
- FC Botoșani: Anestis – M. Pavlovic (Friday Adams 80), G. Miron, Pape Diaw, R. Creţ – M. Bordeianu (Papa 67), Charles Petro – Mitrov (Kovtalyuk 67), Aldair Ferreira (Ongenda 46), Mailat (Bodişteanu 86) - Enzo Lopez. Antrenor: Leo Grozavu
- Au marcat: Thiam 42, Olaru 75 / Kovtalyuk 72
- Cartonaşe galbene: Cisotti 67 / R. Creţ 24, Mailat 50, M. Bordeianu 60, Kovtalyuk 87
- Arbitri: Iulian Călin - Marius Badea, Alexandru Vişan
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel