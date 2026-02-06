Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, Rapid și Petrolul au remizat în ”Primvs Derby”, scor 1-1.

Paul Papp a deschis scorul în minutul 72, iar Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea la doar trei minute de la golul ”lupilor galbeni”.

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

După meci, Eugen Neagoe, antrenorul oaspeților, a dezvăluit că nu se aștepta ca rapidiștii să menajeze atât de mulți jucători, în contextul în care titularii obișnuiți, Dobre și Christensen, au intrat abia în actul secund.

”Sunt prieten cu Costel, îl respect. A menajat câțiva jucători valoroși. Nu mă așteptam să menajeze atât de mulți jucători. A fost un program încărcat, d-asta l-am schimbat pe Ricardinho, Gicu Grozav nu a jucat de la început, Dulca la fel.

Nu am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul. Dacă eram puțin mai atenți, puteam pleca cu cele 3 puncte. A fost un rezultat echitabil la ce s-a întâmplat pe teren. Au fost meciuri pe care le-am controlat și pe care le-am pierdut. A fost un rezultat corect, Rapidul a pus o presiune la finalul jocului.

Nu mi-a fost teamă deloc. Roche e un jucător foarte valoros pentru noi. Prce a intrat foarte bine, d-asta e în lotul nostru, un jucător cu experiență, nu cred că s-a resimțit așa rău. Ca și atitudine am fost la fel în toate meciurile. Nu am ce să le reproșez.

În deplasare de când am venit eu am pierdut un singur meci, la Arad, în minutul 90, din lovitură liberă. Acasă am pierdut din greșelile noastre, nu că ne-au făcut adversarii ceva. În seara asta nu am mai greșit așa mult, dar am mai făcut greșeli, am respins balonul de vreo două ori în careul nostru.

Marco Dulca e un jucător important pentru noi. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Bine că a fost la finalul meciului și nu în minutul 80 pentru că ar fi fost greu să rezistăm mai bine de 10 minute. Nu a fost nimic programat”, a spus Eugen Neagoe.