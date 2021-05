Revolutie la CFR Cluj! Ce jucatori au semnat deja si pe cine mai vrea sa aduca campioana

Campioana s-a inteles deja cu trei jucatori si are o lunga lista de achizitii.

CFR Cluj s-a inteles deja cu Rachid Bouhenna (Sepsi / 29 ani / fundas central), Jonathan Rodriguez (FC Botosani / 30 de ani / mijlocas central) si Cristiano Figueiredo (Hermannstadt / 30 de ani / portar). Toti trei vor veni liberi de contract si nu vor costa clubul nicio suma de transfer. Din informatiile Sport.ro, pe lista de transferuri a campioanei Romaniei s-ar mai afla alti cativa jucatori din Liga 1, care isi termina contractele cu actualele echipe, in aceasta vara, sau care isi pot obtine dezlegarea gratuit sau pe bani foarte putini.

Acestia ar fi Stefan Ashkovski (FC Botosani / 29 ani / extrema dreapta), Raul Rusescu (Academica Clinceni / 32 ani / atacant), Paul Anton (Dinamo / 30 ani / mijlocas central), Florin Stefan (Sepsi / 25 ani / fundas stanga), Ricardo Valente (Gaz Metan Medias / 30 ani / extrema stanga), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu / 24 ani / extrema stanga), Andrei Artean (FC Viitorul / 27 ani / mijlocas central), Daniel Graovac (Astra Giurgiu / 27 ani / fundas central), Diego Fabbrini (Dinamo / 30 ani / mijlocas ofensiv), Raul Oprut (Hermannstadt / 23 ani / fundas stanga), Jefte Betancor (FC Voluntari / 27 ani /a atacant) si Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias / 24 ani / mijlocas ofensiv).

De asemenea, internationalii Alexandru Cretu (29 ani / mijlocas central), care si-a terminat intelegerea cu Maribor, si Marius Marin (22 ani / mijlocas central), aflat sub contract cu Pisa, ar fi si ei tatonati pentru intarirea lotului in perspectiva preliminariilor Ligii Campionilor. Pe lista de achizitii s-ar mai afla Nicolao Dumitru Cardoso (29 ani / atacant, extrema stanga), care nu a reusit sa se impuna la Suwon Bluewings, in Coreea de Sud, si ar vrea sa revina in Liga 1 si sa debuteze pentru nationala Romaniei, dar si Dragos Grigore (34 ani / fundas central), care a pierdut locul de titular la Ludogoret si lotul lui Mirel Radoi si ar putea fi tentat de o revenire in tara.

Cel mai probabil, Alex Pascanu (imprumutat la Ponferradina / 22 ani / fundas central), Claudiu Petrila (imprumutat la Sepsi / 20 ani / mijlocas ofensiv), Mihai Butean (imprumutat la Gaz Metan Medias / 24 ani / fundas dreapta) si Razvan Andronic (imprumutat la Academica Clinceni / 21 ani / mijlocas dreapta), care au fost cedati in acest sezon pentru a prinde meciuri in picioare, vor reveni in lot pentru stagiunea viitoare. In plus, mai multi impresari ar fi propus deja jucatori din Portugalia, Italia si spatiul ex-iugoslav, multi dintre ei liberi de contract.

JUCATORII CARE RAMAN DIN LOTUL ACTUAL - Giedrius Arlauskis, Andrei Burca, Denis Ciobotariu, Mike Cestor, Mario Camora, Cristian Manea, William Soares, Catalin Itu, Runar Mar Sigurjonsson, Adrian Gidea, Alexandru Paun, Valentin Costache, Ciprian Deac, Nicolae Carnat, Andrei Joca, Billel Omrani, Gabriel Debeljuh

JUCATORII CARE AR PUTEA PLECA IN ACEASTA VARA - Cristian Balgradean, Grzegorz Sandomierski, Rares Murariu, Paulo Vinicius, Syam Ben Youssef, Iasmin Latovlevici, Mateo Susici, Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu (se intoarce la Al Qadisiyah), Luis Aurelio, Alexandru Chipciu, Michael Pereira, Mario Rondon