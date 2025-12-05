În weekend va fi a doua confruntare din actuala stagiune dintre cele două grupări bucureștene. În turul sezonului regulat, Dinamo a învins-o cu 4-3 pe FCSB pe Arena Națională.



Meciul de sâmbătă va conta pentru etapa cu numărul 19 din Superliga României și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Remarcații lui Zeljko Kopic de la FCSB: ”Au calitate, toată lumea se așteaptă să joace bine”



La conferința de presă premergătoare derby-ului, Zeljko Kopic a remarcat trei fotbaliști de la campioana en-titre: Florin Tănase, căpitanul Darius Olaru și Adrian Șut.



”Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine. Noi ne gândim însă doar la treaba noastră.



Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a spus Zeljko Kopic.



FCSB și Dinamo, în clasament



Dinamo se află pe locul trei în clasament cu 34 de puncte. După 18 etape, ”câinii” au bifat nouă victorii, șapte remize și două eșecuri.



De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 cu 24 de puncte. Trupa lui Elias Charalambous a câștigat șase meciuri, a remizat în șase și a pierdut tot șase.

