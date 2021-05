"Suntem pregatiti din punct de vedere logistic!" Universitatea Craiova vrea suporteri in tribuna la meciul cu CFR Cluj! 

Fanii olteni ar putea sa-si sustina echipa din tribune la meciul cu CFR Cluj.

Presedintele Klaus Iohanis a anuntat noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Seful statului a anuntat, printre altele, ca meciurile de fotbal se vor putea disputa incepand cu 15 mai cu suporteri in tribune, in limita a 25% din capacitatea arenelor.

Primul meci din Romania care ar putea beneficia de pe urma acestei masuri este duelul Universitatea Craiova - CFR Cluj.

Oficialii Craiovei au inceput deja demersurile pentru deschiderea arenei ”Ion Oblemenco” si anunta ca sunt pregatiti din punct de vedere logistic pentru primirea fanilor pe stadion.

"Salutam decizia de astazi prin care ne apropiem cu pasi repezi de intalnirea cu voi pe stadion si va asiguram ca intreprindem toate demersurile necesare pentru ca meciul de sambata, 15 mai 2021, ora 21:30, cu CFR Cluj, sa se dispute cu suporteri in #VulcanulDePeOblemenco.

Precizam faptul ca o decizie in acest sens trebuie data de catre organizatorii competitiei, FRF si LPF. Clubul Universitatea Craiova este pregatit din punct de vedere logistic sa asigure accesul spectatorilor pe stadion, cu respectarea tuturor normelor sanitare in vigoare. Vom reveni in cel mai scurt timp posibil cu toate detaliile", a anutat clubul din Banie pe pagina oficiala de Facebook.