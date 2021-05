Reactia lui Ilie Poenaru dupa ce MM Stoica a zis ca Rusescu s-ar fi inteles cu CFR Cluj! "Este dezamagirea mea"

Mihai Stoica a aruncat bomba dupa meciul dintre FCSB si Academica Clinceni.

Managerul ros-albastrilor a anuntat ca Raul Rusescu ar fi dorit de CFR Cluj: "Sunt zvonuri ca CFR i-a promis contract din vara. E de urmarit", a scris MM Stoica intr-un comentariu pe Facebook.

In aceasta dupa-amiaza, antrenorul celor de la Academica Clinceni a vorbit despre aceste afirmatii. Ilie Poenaru a spus ca s-ar bucura daca Rusescu ar ajunge la o echipa ca CFR, punctand ca fotbalistul s-ar acomoda rapid acolo.

"Rusescu a avut motivatia lui personala. Eu ma bucur daca asa ar fi, dar nu este nimic sigur, sunt doar zvonuri. Ar putea face fata la CFR, e un jucator cu experienta, se poate preta la CFR, depinde cine antreneaza la CFR.

Si eu sunt motivat, singura echipa cu care nu am luat punct in acest sezon este CFR, este dezamagirea mea, poate nu am stiut cum sa abordez meciurile, dar in viitorul apropiat ii voi bate si pe ei", a declarat Ilie Poenaru la DigiSport.