România - Senegal



LIVE TEXT de la ora 16:30 pe Sport.ro, naționala de handbal feminin a României întâlnește reprezentativa Senegalului în al doilea meci al tricolorelor lui Ovidiu Mihăilă din grupa principală de la Campionatul Mondial.

România s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.

În grupa principală I, România a ratat drumul spre sferturile de finală, după eşecul cu Ungaria, 29-34, de miercuri, şi rămâne cu 2 puncte în clasament (locul 3). Pe primele două locuri se află Danemarca şi Ungaria, ambele cu câte 6 puncte.

Tricolorele mai au două partide, azi cu Senegal şi duminică în compania Elveţiei. Dacă termină pe locul 3 în grupă, România se va clasa pe locurile 9-12.

Germania, prima echipă calificată în sferturi



Germania este prima echipă calificată în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin pe care îl găzduieşte împreună cu Olanda, după ce a surclasat selecţionata Muntenegrului cu scorul de 36-18, joi, la Dortmund, în a doua grupă principală, transmite AFP.

Germania, care este chiar sigură că va termina grupa pe primul loc, având deja 8 puncte, a avut un start de meci incredibil, cu un 9-0, adică 15 minute fără să fi primit gol. Portarul Katarina Filter a reuşit în acest interval 11 intervenţii din totalul de 23.

Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat un gol pentru învingătoare, în timp ce Djurdjina Jaukovic (CSM Bucureşti) a reuşit 3 goluri pentru Muntenegru.

Revelația Feroe, eliminată de la Mondial

În alt meci, Serbia a remizat cu Feroe, 31-31, după un final dramatic. Cu 12 secunde înainte de final, Serbia avea avantaj de un gol şi posesia, dar Jovana Jovovic a tras de timp şi s-a dictat joc pasiv. Sârboaica a încercat să împiedice repunerea rapidă a mingii şi a primit cartonaş roşu, iar Feroe a beneficiat de o aruncare de la 7 metri, transformată de Jana Mittun.

Andjela Janjusevic (Dunărea Brăila) a marcat 4 goluri pentru Serbia, Katarina Krpez-Slezak (Corona Braşov) 8, iar Emilija Lazic (HC Zalău) 2.

În ciuda acestei remize, debutanta Feroe este eliminată de la Mondial, iar Serbia are nevoie de un egal cu Muntenegru pentru a se califica în sferturi, scrie Agerpres.

Spania a câştigat în faţa Islandei (30-23) şi păstrează şanse de a ajunge în sferturile de finală. Danila Patricia So Delgado-Pinto (Gloria Bistriţa) a înscris 4 goluri pentru iberice.

În a treia grupă principală, Olanda şi campioana mondială Franţa au făcut paşi mari spre sferturi, prin victoriile clare contra Tunisiei (39-21), respectiv a Austriei (29-17).

Rezultatele înregistrate joi și clasamentele din grupele II și III principale



Grupa a II-a principală (Dortmund)

Islanda - Spania 23-30

Muntenegru - Germania 18-36

Serbia - Feroe 31-31

Clasament:

1. Germania 8 puncte

2. Serbia 5

3. Spania 4

4. Muntenegru 4

5. Feroe 3

6. Islanda 0

Grupa a III-a principală (Rotterdam)

Argentina - Polonia 25-28

Franţa - Austria 29-17

Olanda - Tunisia 39-21

Clasament:

1. Franţa 6 puncte

2. Olanda 6

3. Polonia 4

4. Austria 2

5. Argentina 0

6. Tunisia 0

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

