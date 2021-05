FC Botosani - CFR Cluj, LIVE de la ora 20:30 | CFR Cluj, la o victorie distanta de al patrulea titlu consecutiv! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si pe pagina de Facebook Sport.ro.

In aceasta seara, FC Botosani primeste vizita celor de la CFR Cluj, in primul meci din a noua etapa a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea acestei partide, moldovenii sunt pe locul 5, cu 31 de puncte, in timp ce echipa lui Edi Iordanescu ocupa prima pozitie a clasamentului, cu 48 de puncte. Clujenii sunt la 3 puncte de principala contracandidata la titlu, FCSB, si isi pot adjudeca cel de-al patrulea trofeu consecutiv in cazul in care obtin o victorie in aceasta seara.

In meciurile din returul playoff-ului, FC Botosani a obtinut o victorie, cu Universitatea Craiova (3-2), si a fost invinsa de FCSB (1-3) si Academica Clinceni (3-4).

De cealalta parte, CFR Cluj a inregistrat in ultimele 3 etape din playoff doua victorii, cu Academica Clinceni (1-0) si Universitatea Craiova (3-1), si o infrangere, in fata celor de la Sepsi Sf. Gheorghe (0-1).

In intalnirile directe din sezonul regulat, fiecare dintre echipe si-a castigat partida de pe teren propriu cu acelasi scor, 2-1, in timp ce in meciul tur din playoff, CFR Cluj s-a impus cu 2-0, gratie golurilor marcate de Sigurjonsson.

Duelul dintre FC Botosani si CFR Cluj este programat de la ora 20:30 si va fi transmis live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Botosani: Hankic - Braun, Chindris, Meleke, Tiganasu - Florescu, Rodriguez, Papa - Al Mawas, Croitoru, Ongenda

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Sigurjonsson, Bordeianu, Gidea - Deac, Debeljuh, Costache