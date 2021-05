CFR Cluj a aplicat 'tactica' Becali! Rodriguez, transfer la campioana Romaniei fix inainte de meciul direct! Anuntul unui oficial: "Deci l-ati luat! / Da!"

CFR Cluj a mai facut o mutare pe piata transferurilor.

Campioana Romaniei a mai luat un jucator de la o rivala din playoff, tot pe modelul 'tacticii' lui Gigi Becali. Dupa ce l-au luat pe Bouhenna inainte de meciul cu Sepsi, ardelenii ar mai fi facut o mutare, transferandu-l pe

Johnatan Rodriguez, jucator de baza al lui Botosani, chiar inainte de meci.

Argentinianul nu a fost inclus in lot si desi Marius Croitoru a negat ca fotbalistul s-ar fi inteles cu CFR, Marius Bilaso a confirmat totul in mod indirect, dupa un dialog cu Radu Naum la Digi Sport.

Naum: L-ati luat pe Johnatan Rodriguez?

Bilasco: In momentul in care o sa fie un jucator de-al nostru, cu siguranta o sa vedeti oficial.

Naum: Deci l-ati luat. Eu trebuie sa traduc. De obicei traduc declaratiile antrenorilor, acum traduc si vorbele romanilor. Deci, l-ati luat.

Bilasco: Eu am spus doar ca atunci cand va fi un jucator oficial al nostru..

Naum: Pai, am spus eu.

Bilasco: Atunci, da.

Naum: Nu veti fi acuzati ca ati luat un jucator de la adversara inainte de meciul direct si nu a putut sa joace, cum a fost cu Sepsi si Bouhenna?

Bilasco: Tot timpul vor fi speculatii, adevarul, depinde din ce parte il privesti. Va fi greu sa raspundem la toate acuzatiile. Daca un jucator vine la CFR, cu siguranta afla toata lumea cand se oficializeaza ceva.

Valeriu Iftime a confirmat la finalul meciului ca mijlocasul nu va mai fi la Botosani din vara: "Rodriguez nu mai e jucatorul nostru din vara. Habar n-am de plecarea lui la CFR. Ii multumesc pentru ce a facut la noi. Nu cred ca era o solutie atat de buna la noi in seara asta. Nu mai era aceeasi daruire".