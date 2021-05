EXCLUSIV | "L-a sunat Leo si i-a zis sa aiba grija ca are galben, el a luat rosu!" Reactie dura de la Sepsi dupa ce Bouhenna a semnat cu CFR Cluj

Attila Hadnagy, presedintele lui Sepsi Sfantu Gheorghe a vorbit despre meciul castigat cu scorul de 1-0 contra CFR-ului.

Hadnagy sustine ca echipa covasnenilor merita sa castige meciul cu CFR si ca lupta in continuare pentru locul trei din playoff.

"A fost un meci foarte bun. Puteam sa mai inscriem. Am dominat meciul. Meritat am castigat jocul asta si in sfarsit am invins porecla asta ca suntem fratii sau surorile lui CFR Cluj. Cine ne cunoaste stie ca suntem oameni corecti. Sper sa o tinem tot asa.

Inainte cu o seara a batut Botosaniul pe Craiova. Am luat telefonul si le-am scris la toti antrenori vedeti ca maine ii batem si ca o sa fim la un punct de Craiova si vrem sa ne batem la locul 3. A iesit un rezultat pe care ni-l doream toti", a spus Attila Hadnagy in direct la emisiunea Ora exacta in Sport pentru PRO X.

Presedintele lui Sepsi crede ca Bouhenna a pacalit conducerea lui Sepsi, doar pentru a semna cu CFR si doresc sa il trimita de pe acum la Cluj.

"Sunt dezamagit de Bouhenna, eu ca fost jucator sunt foarte apropiat de ei. Am vorbit saptamana de saptamana cu el. El ne ducea cu zaharelul, ba ca nu e scoala franceza in Brasov, ba ca pleaca afara. Nu era problema daca ne-ar fi zis ca semneaza cu cineva. Safranko a semnat si el cu o echipa din Africa de Sud si joaca meci de meci. L-a sunat Leo la meciul cu CFR Cluj si i-a zis ai grija ca ai galben, dar el a luat rosu dupa aceea. Nu pot sa il acuz, dar am un semn de intrebare imens. Noi nu mai contam pe el. Am zis ca poate sa plece la Cluj de pe acum, dar el a zis ca mai vrea sa stea sa mai ia ceva bonusuri.

Eu nu am atacat clubul CFR Cluj, ei au facut ce au putut sa faca, ei l-au convins sa vina la ei, bravo lor. Eu am avut treaba cu jucatorul, nu cu CFR Cluj", a mai adaugat Hadnagy.

FCSB-ul este in continuare pe pozitia secunda in playoff, dar Hadnagy considera ca "ros-albastrii" au un lot mai calitativ din punct de vedere al individualitatilor.

"Sunt doua echipe foarte bune care cred ca o sa se bata pana la final la campionat. Dupa cum am vazut CFR-ul o echipa mai obosita. La FCSB e echipa mai tanara, CFR-ul e mai compacta, mai experimentata. Dar la FCSB ca individualitati sunt mai buni. Dar acum la problemele de lot oricine poate bate pe oricine", a incheiat Hadnagy.

Sepsi Sfantu Gheorghe se claseaza pe locul 4, la un singur punct de ocupanta ultimei pozitii de pe podium, Universitatea Craiova.