Raspunsul lui Iftime pentru Gigi Becali: "Mi-ar face placere sa beau o sampanie cu el!" Ce a spus despre meciul cu CFR Cluj 

Valeriu Iftime a vorbit despre declaratiile facute de Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului a declarat la 'Ora exacta in sport' ca il va chema pe Iftime la o sampanie in cazul in care Botosani reuseste sa o incurce pe CFR Cluj.

Valeriu Iftime a comentat declaratiile lui Gigi Becali si a dezvaluit ca i-ar placea sa se intalneasca din nou cu patronul ros-albastrilor. Totodata, Iftime a vorbit si despre planurile echipei sale pentru finalul sezonului.

"Dumnealui este un personaj pitoresc. Este adevarat ca m-am vazut o singura data, in viata, cu dumnealui, dar mi-ar face placere sa beau o sampanie cu el. Si sa vorbim despre lucruri care nu tin numai de fotbal, mai mult despre lucruri crestine.

Sa dea Dumnezeu sa ajungem ca finala sa se joace cumva cu cupa pe masa, adica meciul CFR – FCSB sa fie cu cupa pe masa. E un plus pentru fotbalul nostru. Nu e ca as vrea sa castige FCSB-ul, ci, pur si simplu, as vrea sa contribuim cu ceva la frumusetea spectacolului sportiv in campionatul nostru.

Sunt importante punctele pentru a ramane pe locul 5. Si mai este foarte important, pentru noi, sa dam culoare campionatului, adica sa impingem o finala in ultimul meci, intre FCSB si cei de la Cluj. Ar fi foarte important, pentru ca asta inseamna un spectacol mai interesant, mai multi privitori, mai multa adrenalina. De asta este facut fotbalul, ca sa fie spectacol. Am putea participa si noi cu ceva in tot spectrul asta.

Lucrurile sunt complicate pentru Botosani, dar nu suntem predati, suntem destul de ambitiosi si sper ca baietii sa poata sa faca un meci asa cum le cere Marius Croitoru", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport.