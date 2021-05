CFR Cluj pleaca fara de trofeu de la Botosani chiar daca va castiga titlul! Decizia luata de LPF

CFR Cluj nu se va putea bucura pe deplin daca va castiga titlul in aceasta seara, la Botosani.

LPF a luat decizia de a nu mai decerna trofeul in acesta seara, chiar daca CFR Cluj va reusi sa se impuna pe terenul Botosaniului, anunta gsp.ro. Oficialii LPF au luat decizia ca trofeul sa fie decernat in ultima etapa, cand CFR Cluj va juca pe teren propriu, cu FCSB.

CFR Cluj poate deveni matematic campioana Romaniei daca va castiga la Botosani, deoarece in cazul unei infrangeri in ultima etapa cu FCSB, ar beneficia de pe urma faptului ca a intra in playoff fara rotunjirea punctajului.

FC Botosani si CFR Cluj s-au mai intalnit de 21 de ori in principala competitie interna, de cinci ori au castigat moldovenii, de 12 ori s-au impus ardelenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recenta intalnire directa: 28 aprilie 2021, CFR Cluj - FC Botosani 2-0, dubla Runar Sigurjonsson.