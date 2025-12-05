Lennon a salvat echipa de la retrogradare în finalul sezonului trecut, iar în actuala stagiune Dunfermline se află în preajma locurilor care duc în play-off-ul pentru promovare în prima ligă.

Neil Lennon, suspendat 6 etape pentru comentariile la adresa unui arbitru



În finalul acestui an, Neil Lennon nu va mai putea sta însă pe banca lui Dunfermline. Tehnicianul nord-irlandez a fost suspendat pentru șase etape de Federația Scoțiană de Fotbal ca urmare a unor comentarii făcute la adresa arbitrului Duncan Nicolson.



Patru dintre cele șase etape de suspendare sunt cu efect imediat, iar celelalte două vor intra în vigoare doar dacă Neil Lennon va recidiva.



Pedeapsa lui Lennon vine după comentariile făcute pe 25 octombrie, la finalul meciului Ross County - Dunfermline 3-2. Atunci, tehnicianul îl cataloga drept "incompetent" pe Duncan Nicolson și cerea ca arbitrul să nu mai fie delegat la meciurile echipei sale.



"De foarte multă vreme nu am mai fost atât de supărat pe arbitraj. Să nu mai spun despre arbitrul asistent, care a făcut anumite comentarii urâte la adresa unui colaborator de-ai mei.



Am cerut deja șefului arbitrilor ca acest central să nu mai fie delegat la meciurile noastre. Ori e incompetent, ori nu știu ce cuvânt să folosesc", spunea Lennon, potrivit The Scottish Sun.



După primele 16 etape din liga secundă scoțiană, echipa lui Neil Lennon ocupă locul 5 din 10, cu 22 de puncte. Prima clasată promovează direct, iar locurile 2-4 vor merge la baraj.

