Gafa imensa facuta de LPF dupa ce CFR Cluj a iesit campioana! Ce au putut sa posteze 

CFR Cluj a luat al patrulea titlu consecutiv!

Victoria din deplasare cu Botosani le-a adus ardelenilor inca un titlu cu o etapa inainte de incheierea sezonului, iar Liga Profesionista de Fotbal a comis o gafa imensa in momentul in care a incercat sa ii felicite.

Oficialii LPF au postat atat pe site-ul oficial, cat si pe pagina de Facebook un mesaj de felicitare pentru CFR, insa poza pe care au ales-o a fost cea care a atras atentia. LPF a folosit o poza din momentul in care Viitorul a castigat titlul, fotografie in care apare chiar si Hagi, tinand trofeul in mana.

Eroarea a fost remediata la mai bine de jumatate de ora.