Reactie de ultima ora dupa scandalul monstru de la FCSB - Clinceni! Ce spune Edi Iordanescu de transferul lui Raul Rusescu la CFR Cluj

Edi Iordanescu refuza sa intre in schimbul de replici dintre FCSB si Academica. Antrenorul CFR-ului a vorbit in premiera despre presupusul interes al echipei sale pentru Rusescu.

Iordanescu recunoaste ca il apreciaza pe Rusescu, dar spune ca nu a existat nicio negociere intre campioana de la Cluj si fostul golgeter de la FCSB.

"Il apreciez foarte tare, am lucrat impreuna, a ajuns in strainatate, la un nivel foarte bun. A jucat si in echipa nationala. Il apreciez. Dar, nu s-a pus problema unui transfer, nu am discutat un astfel de subiect. Speculatiile care au tot aparut in presa nu-si au rostul si nu vreau sa amplific tot mai tare subiectul. Nu ma intereseaza sicanele, atacurile la adresa mea sau a echipei", a spus Iordanescu.

CFR e prima in Liga 1 cu 3 etape inainte de finalul playoff-ului. In ultima etapa, la Cluj, CFR si FCSB se intalnesc intr-un meci direct care ar putea sa decida campioana.