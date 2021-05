Urmarim si comentam meciul impreuna pe www.sport.ro si pe facebook/sportro.

Lider in acest moment in playoff, cu 45 de puncte, la doua distanta pe FCSB, CFR abordeaza meciul cu presiunea castigarii unui nou titlu de campioana, care ar putea fi al patrulea consecutiv. De cealalta parte, Sepsi este pe locul 4 si ar putea sa-i puna probleme Craiovei pentru locul 3, in cazul unei victorii la Cluj.



Oltenii au ramas cu 37 de puncte, iar covasnenii pot veni la un punct in spate daca se impun impotriva jucatoriilor antrenati de Edi Iordanescu. De-a lungul istoriei confruntarilor directe, 11 la numar in Liga 1, Sepsi nu a castigat niciodata cu CFR Cluj, inregistrandu-se noua victorii ale ardelenilor, dintre care doua in acest sezon. si doua remize, cea mai recenta chiar la inceputul acestei stagiuni.

CFR Cluj a avut un parcurs solid in acest play-off, care i-a permis sa urce pe primul loc, in dauna FCSB-ului. Formatia lui Edi Iordanescu are patru victorii, doua cu Academica Clinceni, cu Sepsi in tur si acasa cu Botosani, o remiza, obtinuta in ultimul minut cu FCSB, si o singura infrangere, 1-2 pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

Meciul dintre CFR Cluj si Sepsi Sf. Gheorghe este programat de la ora 19:00 si va fi transmis live pe www.sport.ro.