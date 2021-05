CFR Cluj, al patrulea trofeu la rand! Edi Iordanescu il face uitat de Dan Petrescu. Performanta istorica realizata de Deac

CFR cluj s-a impus la Botosani, scor 1-0, si a devenit campioana pentru a patra oara la rand.

Ardelenii au cinci trofee in palmares. Ultimele trei titluri au fost aduse de Dan Petrescu (2018, 2019, 2020), in timp ce in 2012 pe banca ardelenilor s-a aflat Jorge Costa.

In acest sezon, omul care i-a dus pe ardeleni pe primul loc a fost Edi Iordanescu, care i-a luat locul pe banca "alb-visiniilor" lui Dan Petrescu.

Cei ai buni marcatori ai lui CFR Cluj au fost Deac (13 goluri), Debeljuh (8), Paun (5), Costache (4) si Rondon (4).

Odata cu castigarea acestui trofeu, Deac, cel mai titrat jucator al ardelenilor, a ajuns la cel de-al saselea trofeu cucerit in Liga 1.