BREAKING NEWS | Vine iar Champions League la CFR Cluj! Cand intra campioana Romaniei in lupta si cate tururi are de trecut pana la grupe

CFR-ul joaca a 4-a oara la rand in preliminariile Champions League.

Campioana Romaniei are de trecut 4 runde inainte de grupe. Spre deosebire de anul trecut, cand pandemia a impus ca dublele manse din calificari sa fie inlocuite de meci unic, in 2021 se revine la regula clasica.

CFR are fix o luna la dispozitie inainte sa inceapa emotiile. Tragerea la sorti pentru primul tur e pe 15 iunie, urmata la o zi distanta de extragerea pentru turul 2. Debutul CFR-ului in Champions League va avea loc pe 6 sau 7 iulie. CFR va fi cap de serie in turul 1.

Tragerea la sorti turul 1: 15 iunie. Tur: 6-7 iulie / Retur: 13-14 iulie

Tragerea la sorti turul 2: 16 iunie. Tur: 20-21 iulie / Retur: 27-28 iulie

Tragerea la sorti turul 3: 19 iulie. Tur: 3-4 august / Retur: 10 august

Tragerea pentru playoff: 19 iulie. Tur: 17-18 august/ Retur: 24-25 august

Cum s-au bucurat jucatorii dupa meci: