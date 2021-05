"Am interes ca FCSB sa ia titlul!" Iftime arunca bomba inaintea meciului cu CFR Cluj 

Iftime poate pierde sume importante de bani daca nu o bate pe CFR Cluj in aceasta seara.

Valeriu Iftime a dezvaluit ca Botosani este direct interesata ca FCSB sa ia titlul. Patronul moldovenilor a dezvaluit ca exista niste clauze in contractele lui Miron, Harut si Morutan, ajunsi la FCSB de la Botosani, care i-ar aduce in jur de 100 de mii de euro daca FCSB ar castiga titlul.

"Da, da! Dar nu pentru campionat, ci pentru cupele europene. Nu cred că și pentru titlu. Am clauze la Miron, Haruț și Moruțan. Mi se pare că la Oaidă s-au stins pentru niște bani acum doi ani. Nu-i deloc de neglijat acest lucru. Fie și 100.000 de euro, sunt niște bani. Am spus o dată că aș vrea FCSB campioană doar din acest punct de vedere. Am un interes. Cel mai mare interes e însă spectacolul. Să ținem lumea în priză", a spus Valeriu Iftime, potrivit gsp.ro.

Patronul Botosaniului sustine insa ca nu acesta este principalul motiv pentru care isi doreste victoria in aceasta seara.

"Sunt trei elemente importante. Botosaniul are nevoie de patru puncte pentru a fi sigura de locul cinci. Asta e cel mai important element. Al doilea lucru e legat de CFR, care e la limita unei politici extrem de interesante, sa castige patru campionate consecutive. Iar ultimul element e cel al nevoii FCSB-ului de a lupta pana in ultima etapa. O lupta careia eu vreau sa-i dau voie sa se intample. Tare mult imi doresc", a mai spus Iftime.

Daca CFR Cluj nu va reusi sa se impuna la Botosani, in cazul in care FCSB va castiga duelul cu Universtitatea Craiova, campioana se va decide in ultima etapa cand cele doua contracandidate se intalnesc la Cluj.