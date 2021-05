Anunt bomba inainte de startul meciului FC Botosani - CFR Cluj! Jucatorul scos din lot de Croitoru in ultimul moment din cauza ca ar fi semnat cu CFR

FC Botosani si CFR Cluj s-au intalnit in penultima etapa din playoff.

Meciul este unul cu miza mare pentru ambele echipe, iar Botosani a surprins cu alegerile din echipele de start. Jonathan Rodriguez, jucator important al Botosaniului in acest sezon, a fost scos din lot de Marius Croitoru, desi nu avea probleme medicale anuntate si nici nu era suspendat.

Absenta lui ar putea provoca un nou scandal in Liga 1. Gazeta Sporturilor anunta ca Rodriguez s-ar fi inteles cu CFR Cluj, adversara moldovenilor din aceasta seara.

Fotbalistul argentinian se afla in tribune, alaturi de Valeriu Iftime, anunta sursele www.sport.ro, care l-au surprins pe mijlocas.

38 de meciuri a jucat Jonathan Rodriguez pentru Botosani in acest sezon, in care a reusit sa ofere 5 pase de gol. Jucatorului ii expira contractul in vara.