Arbitrii de pe 'lista neagra' a lui Becali, la centru in socurile Craiova - CFR Cluj si Sepsi - FCSB! Cine va conduce meciurile 

S-au stabilit arbitrii pentru meciurile din playoff!

Istvan Kovacs va conduce de la centru derby-ul etapei dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, anunta Gazeta Sporturilor. Kovacs este unul dintre centralii de care patronul FCSB s-a plans in repetate randuri, reprosandu-i ca a luat multe decizii in favoarea ardelenilor.

Meciul dintre Sepsi si FCSB va fi arbitrat de Marcel Birsan, unul dintre arbitrii aflati pe lista neagra a lui Gigi Becali. Lupta se anunta intensa, mai ales in contextul in care FCSB are o singura victorie in ultimele cinci meciuri jucate. Sepsi a reusit sa castige in etapa trecuta cu CFR Cluj si a castigat si cu Craiova.

La meciul de anul trecut, din iulie 2020 pe care ros-albastrii l-au pierdut, patronul a reclamat arbitrajul.

"Cum poti sa castigi? Ce sa faci? Craiova n-a jucat nimic. A primit cadou 11 metri la Mihaila si la Koljic. Daca il vezi pe Birsan arbitru... Nu vreau sa mai jignesc, dar pune, ma, un arbitru bun. Ei nu-l stiu pe Birsan? Nu-l vad? Eu nu cred ca vorbeste, nu cred ca are atata stapanire ca sa fie arbitru. Nu vreau sa fac pacat, dar nu se poate! Cred ca cel care il deleaga pe Birsan se uita la istoria lui.

Noi in Romania avem un super arbitru, Birsan! Sa-i dau un leu albastru. Bai Birsane, unde te trezesti, ma? Pe campie... Iti dai seama cine e Birsan. Cum mai poti iesi pe teren cand ai facut ce ai facut? Dai 11 metri la misto...

Probabil ca nici nu stie sa vorbeasca. Nu vezi cum alearga? Tu l-ai pune sa arbitreze? In Romania nu mai e coruptie, e prostie! L-am sunat pe Stoica si am zis «MM ai vazut pe cine a dat arbitru? Pe Birsan! Cum sa-l pui arbitru?». A inceput si el sa rada", declara Gigi Becali atunci.