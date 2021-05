BREAKING NEWS | CFR Cluj a facut al doilea transfer pentru sezonul viitor! Cine este fotbalistul care va ajunge gratis in Gruia

CFR Cluj a inceput pregatirile pentru urmatorul sezon.

Campioana en-titre a Romaniei a rezolvat deja doua transferuri. Pe langa Bouhenna, adus de la Sepsi, clujenii l-au transferat si pe Cristiano Figueiredo, portarul celor de la FC Hermannstadt.

Portughezul in varsta de 30 de ani este in ultimele saptamani de contract cu sibienii si, potrivit Fanatik, ar fi semnat deja cu CFR Cluj un contract care intra in vigoare pe 1 iulie. Intelegerea este valabila pentru urmatoarele 3 sezoane, goalkeeper-ul urmand a castiga lunar 8.000 de euro.

CFR Cluj are in acest moment in lot 3 portari, Balgradean, Arlauskis si Sandomierski, insa cei doi din urma au contracte valabile doar pana la finalul acestei stagiuni.

Figueiredo a ajuns in Liga 1 in vara anului 2019, fiind transferat de FC Hermannstadt de la Vitoria Setubal. Goalkeeper-ul este cotat de site-ul transfermarkt.com la 500.000 de euro.