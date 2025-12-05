După Dan Nistor, și Dorin Codrea și Iulian Cristea și-au prelungit contractele cu U Cluj astăzi.

Dorin Codrea continuă la U Cluj



Dorin Codrea (28 de ani), care poate evolua atât ca mijlocaş defensiv, cât şi ca fundaş central, a ajuns la ''U'' înaintea sezonului 2024-2025, ocazie cu care şi-a făcut debutul în Superligă în chiar prima etapă a stagiunii precedente, când a evoluat 19 minute în remiza de pe Ghencea, cu FCSB (1-1).

După ce a evoluat în 18 partide din sezonul regular şi una de Cupa României, odată cu intrarea ''studenţilor'' în play-off, fostul mijlocaş al Concordiei Chiajna şi-a câştigat un loc de titular, fiind folosit din primul minut în nouă dintre cele zece partide ale Universităţii din a doua fază a campionatului.

Codrea a strâns a ajuns la un total de 46 de partide în tricoul Universităţii.

Iulian Cristea a semnat și el prelungirea



Iulian Cristea (31 de ani), transferat în vară, a devenit într-un timp scurt un punct de reper al apărării echipei ardelene, la care a debutat în prima etapă a stagiunii 2024-2025, când ''U'' a remizat la Bucureşti cu una dintre fostele sale echipe, FCSB. Cristea a continuat să fie titular constant în formaţia ''şepcilor roşii'', astfel încât a fost utilizat din primul minut în toate partidele din turul sezonului regular, reuşind să marcheze în victoria cu 2-1 de la Botoşani.

El a mai înscris într-un moment important, în meciul cu Unirea Slobozia (3-2), la finalul căruia ''U'' a reuşit prima sa calificare în play-off-ul Superligii. În a doua fază a campionatului trecut, Cristea a mai strâns şase prezenţe în alb şi negru, contribuind la accederea în preliminariile Conference League.

În această stagiune, Iulian Cristea a jucat în 14 meciuri de Superligă şi unul de Cupa României, totalizând astfel 49 de partide în tricoul Universităţii, în care a contribuit cu o pasă decisivă şi trei goluri.

Astfel, Cristea este al treilea jucător care îşi prelungeşte contractul cu ''U'', după ce tot vineri au fost anunţate acorduri cu mijlocaşii Dan Nistor şi Dorin Codrea, fără a se preciza duratele acestora.

