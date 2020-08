INTERVIU | Prepelita, despre intoarcerea in Liga 1: "O promovare ca in filme. Daca nu promovam, nu stiu daca mai aveam forta sa continui"

Andrei Prepelita a debutat la FC Arges, in 2002, iar acum a reusit o revenire dramatica cu clubul pitestean in Liga 1.

La aproape 34 de ani, Andrei Prepelita a fost un om esential in promovarea lui FC Arges in Liga 1, dupa un play-off disputat si un gol al Rapidului in minutele de prelungire ale meciului cu Turris. Mijlocasul, care are deja carnet de antrenor, a evoluat timp de 6 luni fara sa fie platit si acum se intoarce in prima divizie cu echipa pentru care a debutat in 2002.

A fost o promovare muncita. Cum s-au simtit aceste meciuri pe teren?

A fost dramatic, ca in filme, dar nici nu avea cum sa fie altfel la ce diferenta mica de puncte a fost intre echipe. Au fost 5 meciuri grele, a fost un play-off frumos pentru telespectatori, cu echipe de traditie. Am avut 5 meciuri bune, am invins Rapid si Petrol si am remizat cu UTA si Turris, unde am jucat o repriza in 9 oameni. Cu Mioveni, din nou, am avut ghinion, cu victoria lor venita in ultimele minute. Cu UTA am condus ostilitatile, ei au intrat o singura data in careul nostru si au avut acel penalty venit de nicaieri. Era pacat sa nu promovam direct, pentru ca am aratat ca meritam.

Care a fost momentul in care ati constientizat ca ati promovat direct?

La un moment dat, ne-au transmis de pe margine ca e bun egalul. Dupa aceea am vazut dupa fetele celor de pe banca ca nu mai era suficent egalul si am fortat victoria. Am avut si bara la ultima faza a meciului si chiar ma gandeam ca va fi dificil la baraj, cu o echipa din Liga 1, trebuind sa asteptam pana pe 17 august, sa termine si Dinamo sezonul, sa stam foarte multe zile inchisi in cantonament. In minutul 96, cred, i-am vazut pe cei de la tribuna oficiala ca sareau de bucurie si mi-am dat seama ca se intamplase ceva. Mi-am dat seama ca s-a dat gol pe alt stadion si ca suntem noi cei promovati. L-am intrebat pe arbitru cat mai este si a zis ca fluiera, ca s-au scurs minutele de prelungire. A fost ceva rapid, o trecere de la alergarea dupa victorie la sarbatorirea promovarii, de aici si bucuria comuna cu cei de UTA.

Cum au fost ultima luna pentru voi?

A fost o perioada grea, a trebuit sa stam mai mult in cantonament, ca sa ne ferim de coronavirus. Am luat masuri speciale, de distantare si de igienizare... Ne-a fost frica ca se puteau anula meciurile, puteam sa le pierdem la masa verde. A fost o perioada grea, a fost o apasare mentala, in primul rand. Eu nu am fost foarte euforic, m-am bucurat in sinea mea, dar am simtit ca este o mare realizare.

Tu esti unul dintre putinii jucatori care au prins si perioada FC Arges de dinainte…

Da, eu am debutat la FC Arges in 2002. Am jucat pana in 2007, cand am fost vandut la Craiova. Pentru mine, la aproape 35 de ani, a fost ceva unic, nu ma asteptam sa joc un baraj de promovare la aceasta varsta. Dar m-am inhamat la lupta asta pentru orasul meu, pentru club, pentru oamenii din club si pentru fani, imi pare bine ca am reusit sa promovam. Am avut oferte, dar nu mi-au mai convenit. In plus, am fost o viata plecat de acasa. Nu am mai vrut sa stau in Liga 1, la vreo echipa de nu stiu unde, pe salariu de nimic si sa stau plecat de acasa. In primele 6 luni am venit si am jucat gratis. Am avut optiune pentru inca un, in cazul in care promovam. Daca nu promovam, nu stiu daca mai aveam forta sa continui in Liga 2, inca un an. Mai ales cum e si situatia de acum, cu stat aproape numai in cantonament... Am debutat in Liga 1 la Pitesti si probabil ca ma voi retrage din Liga 1 la Pitesti. A fost o calatorie frumoasa de aproape 20 de ani.

Cum vezi sezonul viitor pentru FC Arges?

Sper sa avem succes, sa ne organizam si sa facem o figura frumoasa. Avem un antrenor foarte bun, cu experienta, avem un staff tehnic si o conducere foarte capabile, cred ca ei stiu ce ne mai trebuie la nivel de lot pentru a face fata in Liga 1. Ei trebuie sa faca strategia pentru sezonul viitor, eu sunt jucator, nu sunt in masura sa imi dau cu parerea daca trebuie schimbat ceva. FC Arges si zona judetului Arges au propus mereu jucatori de valoare, nu o sa fie problema de regula cu jucatori U21. A fost o perioada grea pentru club, dupa ce s-a intamplat cu Penescu si echipa s-a desfiintat, sper sa se puna pe picioare si centrul de juniori... A fost o perioada grea, speram doar ca FC Arges sa redevina, usor-usor, ce a fost, adica unul dintre marile cluburi ale Romaniei.

Ce vei face in perioada urmatoare?

Odihna, probabil ca voi merge si eu cateva zile la mare. Probabil ca vom incepe pregatirile rapid, poate o sa avem 5 zile sau o saptamana de pauza.

Pe viitor, ce cariera vei urma?

Eu am licenta B UEFA. Am terminat facultatea, am terminat masterul, am carnetul de antrenor... Puteam sa ma inscriu la cursurile cumulate de licenta A+B, pentru ca aveam numarul de meciuri in Liga 1 si cupe europene si selectii la echipa nationala necesare, dar una dintre cerinte era sa fiu retras din activitatea de jucator. Puteam sa profit de ea doar daca nu mai eram jucator activ, dar am preferat sa mai joc. Pentru ca mai pot si e o vorba care zice „Sa joci cat poti, pentru ca pe urma iti pare rau ca te-ai retras”. Mai mult ca sigur o voi lua pe drumul asta, al antrenoratului, sunt atras de zona asta. Eu zic ca voi fi calm, dar daca voi avea meciuri ca cele din play-off... Consider ca fotbalul e un sport frumos, cu bucurii si suparari, dar nu trebuie sa murim din cauza fotbalului, altele sunt problemele si greutatile mari in viata, vedem bine si in aceasta perioada.

Andrei Prepelita (34 ani) a evoluat pentru FC Arges (2002-2007), FCU Craiova (2007-2011), FCSB (2011-2015), Ludogoret Razgrad (2015-2016), FC Rostov (2016-2017), Concordia Chiajna (2018-2019) si, din nou, FC Arges (2019-prezent). Are 327 de meciuri si 29 de goluri in Liga 1, 14 selectii la echipa natioanala a Romaniei si in palmaresul sau se gasesc trei titluri de campion al Romaniei si unul al Bulgariei si cate un trofeu Cupa Romaniei, Supercupa Romaniei si Cupa Ligii. A jucat in grupele Champions League si la Euro 2016. Este unul dintre putinii jucatori din lotul lui FC Arges, alaturi de Alin Popa si Andrei Panait, care au jucat pentru club si inainte de desfiintarea din 2013.