Zi DECISIVA in playoff-ul LIGII 2! Astazi aflam echipele care vor promova in Liga 1! LUPTA NEBUNA: Rapid - Turris, Arges - UTA si Mioveni - Petrolul, LIVE TEXT, de la 18:30

11:51

3 FINALE PENTRU PROMOVARE: Rapid - Turris, Arges - UTA, Mioveni - Petrolul, LIVE TEXT, de la 18:30



Astazi, de la ora 18:30, au loc cele trei finale pentru promovarea in Liga 1. Singura echipa dintre cele 6 care nu mai are sanse de a promova este Petrolul Ploiesti, care are 22 de puncte, cu 4 mai putin decat locul de baraj.

Cel mai tare duel se anunta a fi cel dintre Rapid si Turris. Giulestenii au 24 de puncte si singura lor optiune din aceasta partida este victoria.

Un al meci extrem de interesant este Arges - UTA. UTA este in continuare lider in playoff, insa cu o infrangere in meciul de astazi, aradenii pot ajunge pe locul de baraj.