GALERIE FOTO Shakira nu s-a putut abține după ce l-a văzut pe Messi în America: ”Sunt foarte mândră de tine!”

Shakira nu s-a putut abține după ce l-a văzut pe Messi în America: ”Sunt foarte mândră de tine!” CM 2026
SPORT.RO
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Argentina a învins-o cu 2-0 pe Austria luni seară.

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Cu două zile înainte să împlinească 39 de ani, Lionel Messi a fost one-man show la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”. După ce a făcut hat-trick în prima rundă a CM 2026 cu Algeria, argentinianul a semnat două goluri cu austriecii.

Messi a ajuns, așadar, la 18 goluri la Mondiale și a intrat în cartea recordurilor. A devenit cel mai bun marcator la CM, devansându-l pe Miroslav Klose, care deținea recordul cu 16 reușite.

Shakira nu s-a putut abține după ce l-a văzut pe Messi în America: ”Sunt foarte mândră de tine!”

  • Shakira getty
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Sursa foto: Getty Images,
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Foto: Imago, Getty & Instagram Shakira

Pentru startul fabulos din America, Messi a fost lăudat chiar și de Shakira. Artista a cântat în deschiderea turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, la meciul Mexic - Africa de Sud.

”Sunt foarte mândră de tine! Sunt foarte mândră de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru țara ta și pentru toată comunitatea latino. Dăruirea ta sunt o inspirație pentru foarte mulți. Continuă să strălucești!”, a scris Shakira într-un Instagram Story.

GOAL a numit omul momentului: ”E pur și simplu o nebunie!”

Pentru cum a evoluat în Arlington, Texas, pe ”AT&T Stadium”, Lionel Messi a fost punctat cu nota 8 de publicația britanică GOAL.com, care a scris că argentinianul rămâne cel mai bun jucător al naționalei ”Albiceleste”.

”A meritat să rateze penalty-ul după o cursă de elan ridicol de lentă și sacadată, dar, deloc surprinzător, nu a greșit la pasa lui Medina, iar apoi și-a trecut în cont o 'dublă' meritată în ultimele secunde. 

Cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani, rămâne cel mai bun jucător al Argentinei. Ceea ce este pur și simplu incredibil”, au scris jurnaliștii britanici.

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