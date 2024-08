Andrei Prepeliță și-a făcut praf echipa, după eșecul cu Dinamo: "Dacă faci astfel de greșeli, esti taxat!"

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe stadionul "Arcul de Triumf" din București, de la ora 22:00, în a patra etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

Andrei Prepeliță și-a făcut praf echipa, după eșecul cu Dinamo: "Nu ai cum!"

Andrei Prepeliță, antrenorul buzoienilor, a venit la microfon la finalul celor 90 de minute. Tehnicianul în vârstă de 38 de ani a analizat partida și a rămas dezamăgit de presația echipei sale.

"Am început meciul bine, cu 10 minute în care am stat doar în jumătatea adversarului. După aceea, a venit primul gol după o minge ușoară, o pasă lungă la care băieții noștri nu au reacționat cum trebuie. Politic a rămas cu mingea și a înscris. Apoi, o centrare care, în mod normal, trebuia să fie presată de fundașii laterali. Mingea a ajuns la Oprut, care a șutat și a făcut 2-0.

Am echilibrat jocul și am revenit în meci cu 2-1, dar am avut aceeași apatie. O ieșire a lui Greab, care nu a respins mingea, a dus la 3-1.

Pregătisem deja schimbările, erau la margine. Mă gândeam să-l bag pe Budescu pentru a forța egalarea, dar la 3-1 meciul era deja jucat.

Au fost niște goluri ușoare din punctul meu de vedere. Voi analiza aceste momente, dar au fost mult prea precipitate; mingi simple care trebuiau respinse în lateral. La centrări, marcajul a lipsit. La acest nivel, dacă faci astfel de greșeli, ești taxat.

Lista de jucători este cam închisă pentru noi. Avem câțiva jucători care nu sunt încă pregătiți din punct de vedere fizic și un jucător ofensiv care are probleme cu actele. Le-am spus că e greu să câștigi un meci acasă la Dinamo cu asemenea greșeli", a spus Andrei Prepeliță, la sfârșitul meciului.

Clasamentul Superligii României