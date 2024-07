Andrei Prepeliță, discurs dur după Poli Iași - Buzău: ”Nu îmi plac astfel de jucători!”

Andrei Prepeliță a mărturisit că nu a este deloc mulțumit de evoluția din prima repriză a echipei sale.

Andrei Prepeliță: ”Nu îmi plac astfel de jucători care se complac!”

Antrenorul celor de la Gloria Buzău crede că, deși echipa sa a restabilit egalitatea la finalul primei reprize, la vestiare a avut un discurs extrem de dur în fața jucătorilor. Prepeliță l-a criticat chiar și pe Alexandru Greab, care a reușit să apere un penalty în prima parte a jocului.

După pauză, Prepeliță crede că echipa sa a arătat mai bine și spune că elevii săi nu ar mai trebui să vorbească despre teamă la finalul meciurilor, având în vedere faptul că sunt fotbaliști cu experiență la nivelul primei ligi.

”Puteam pierde meciul ăsta din cauza greșelilor. Fotbalul e făcut din momente, au fost două momente gestionate greșit, un fault care nu ar fi trebuit să aibă loc în acea zonă. Apoi, o fază fixă care nu a fost tratată cum trebuie.

Chiar i-am spus lui Alex, felicitări pentru penalty-ul apărat, dar un penalty îl aperi o dată la șase luni, în schimb vreau să ne ajute la astfel de faze. În 6 metri, trebuia să iasă, un gol venit din nimic. Apoi, la fel, o fază fixă în urma căreia s-a dat penalty. Așa puteam pierde meciul. Nu putem vorbi despre o dominare categorică a celor de la Iași.

Am avut și noroc, cu acel gol marcat în ultimul minut. La pauză am avut așa un discurs mai dur, pentru că nu mi-a plăcut, nu îmi plac astfel de jucători care se complac. Îmi doresc să câștigăm, știu ce vreau, trebuie să arătăm ca în a doua repriză, o echipă dezinvoltă, care a jucat, care și-a creat ocazii, în faza de apărare să ne câștigăm duelurile, o echipă scurtă. A doua repriză a fost ok.

Noi suntem o echipă nou promovată, dar dacă adunăm meciurile lor în Liga 1, sunt jucători cu experiență. Nu avem de ce să avem teamă. Trebuie să scăpăm de acest cuvânt, l-am menționat și la meciul cu Sepsi, în prima repriză. Ăsta este rezumatul meciului, se putea întâmpla orice, inclusiv să pierdem”, a spus Andrei Prepeliță.

Clasamentul din Superliga României