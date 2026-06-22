GALERIE FOTO Mesajul transmis de frumoasa Antonela Roccuzzo după ce Lionel Messi a scris istorie la Cupa Mondială

Mesajul transmis de frumoasa Antonela Roccuzzo după ce Lionel Messi a scris istorie la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului mondial. 

TAGS:
Antonela RoccuzzoLionel MessiArgentinaCM 2026
Din articol

Starul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce a ajuns la 18 goluri înscrise la turneele finale.

După hat-trick-ul reușit la debutul competiției, în victoria cu Algeria, scor 3-0, căpitanul Argentinei a fost decisiv și în duelul cu Austria.

Deși a ratat un penalty încă din minutul 9, Messi a marcat de două ori și și-a condus echipa spre un succes cu 2-0.

Antonela Roccuzzo: „Ce privilegiu să te văd făcând istorie iar și iar”

  • 657756869 18574036891061092 432354688973281541 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La scurt timp după meci, Antonela Roccuzzo, partenera lui Lionel Messi încă din copilărie, a reacționat pe rețelele sociale.

Antonela a publicat mai multe fotografii de la partidă și i-a transmis un mesaj emoționant căpitanului Argentinei.

„Ce privilegiu să te văd făcând istorie iar și iar. Te iubesc, Leo!”, a scris aceasta pe Instagram.

Prezentă în tribune pentru a-l susține pe Messi, Antonela a ales o apariție simplă, purtând un tricou al naționalei Argentinei și o ținută casual. VEZI FOTO MAI SUS

Argentina poate da peste Spania în fazele eliminatorii

Argentina mai are de disputat un singur meci în grupa J, împotriva Iordaniei, însă este foarte aproape să încheie pe primul loc.

În aceste condiții, sud-americanii vor întâlni ocupanta locului secund din grupa H în faza 16-imilor.

Printre variante se află și Spania, care riscă să coboare pe poziția a doua dacă pierde în ultima etapă cu Uruguay.

Partida dintre Argentina și ocupanta locului secund din grupa H este programată pe 4 iulie, la Miami.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Dublul campion al Danemarcei a semnat în SuperLiga: „Mult succes!”
Dublul campion al Danemarcei a semnat în SuperLiga: „Mult succes!”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Franța - Irak 1-0 | Mbappe deschide scorul la Philadelphia
ACUM: Franța - Irak 1-0 | Mbappe deschide scorul la Philadelphia
Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM
Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Dublul campion al Danemarcei a semnat în SuperLiga: „Mult succes!”
Dublul campion al Danemarcei a semnat în SuperLiga: „Mult succes!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top
Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM
Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
ACUM: Franța - Irak 1-0 | Mbappe deschide scorul la Philadelphia
ACUM: Franța - Irak 1-0 | Mbappe deschide scorul la Philadelphia
Alte subiecte de interes
Georgina Rodriguez nu s-a abținut când a văzut-o așa pe Antonela Roccuzzo. Ce mesaj i-a transmis partenera lui Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez nu s-a abținut când a văzut-o așa pe Antonela Roccuzzo. Ce mesaj i-a transmis partenera lui Cristiano Ronaldo
"Cel mai norocos om de pe Pâmânt". Messi a făcut dubla, dar imaginile cu Antonela Roccuzzo s-au viralizat: cum a apărut în tribune
"Cel mai norocos om de pe Pâmânt". Messi a făcut dubla, dar imaginile cu Antonela Roccuzzo s-au viralizat: cum a apărut în tribune
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!