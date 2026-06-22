Deși a ratat un penalty încă din minutul 9, Messi a marcat de două ori și și-a condus echipa spre un succes cu 2-0.

După hat-trick-ul reușit la debutul competiției, în victoria cu Algeria, scor 3-0, căpitanul Argentinei a fost decisiv și în duelul cu Austria.

Starul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale , după ce a ajuns la 18 goluri înscrise la turneele finale.

Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top

Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM

ACUM: Franța - Irak 1-0 | Mbappe deschide scorul la Philadelphia

La scurt timp după meci, Antonela Roccuzzo, partenera lui Lionel Messi încă din copilărie, a reacționat pe rețelele sociale.

Antonela a publicat mai multe fotografii de la partidă și i-a transmis un mesaj emoționant căpitanului Argentinei.

„Ce privilegiu să te văd făcând istorie iar și iar. Te iubesc, Leo!”, a scris aceasta pe Instagram.

Prezentă în tribune pentru a-l susține pe Messi, Antonela a ales o apariție simplă, purtând un tricou al naționalei Argentinei și o ținută casual. VEZI FOTO MAI SUS

Argentina poate da peste Spania în fazele eliminatorii

Argentina mai are de disputat un singur meci în grupa J, împotriva Iordaniei, însă este foarte aproape să încheie pe primul loc.

În aceste condiții, sud-americanii vor întâlni ocupanta locului secund din grupa H în faza 16-imilor.

Printre variante se află și Spania, care riscă să coboare pe poziția a doua dacă pierde în ultima etapă cu Uruguay.

Partida dintre Argentina și ocupanta locului secund din grupa H este programată pe 4 iulie, la Miami.