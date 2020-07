Pleaca Alexa de la Rapid? A fost DISTRUS de suparare dupa infrangerea cu FC Arges! Ce a spus dupa meci

Dan Alexa a fost dezamagit de rezultat. Antrenorul lasa de inteles ca se gandeste sa paraseasca echipa dupa finalul playoff-ului.

"Mi-am pus mari sperante in jocul de azi, am reusit sa egalam, sa punem presiune. A fost o naivitate la golul de 2-1, e inadmisibil, dar nu vreau sa-mi acuz jucatorii. E suparare in vestiar, am avut sansa de a intra in lupta pentru promovare, n-am facut-o. Sunt foarte suparat, dezamagit, in meciul de azi mi-am pus mari sperante. Am avut momente in care am aratat bine, foarte bine, si momente in care am aratat foarte rau. Am avut si nesansa. Rezultatul e o suma a celor intamplate in toata perioada asta. Imi gasesc greu cuvintele, sunt vinovat si eu, eu am fost antrenorul. In momentul asta nu stiu ce voi face. Am avut sustinerea tuturor celor din jurul echipei, a conducerii, a suporterilor. Principalii vinovati suntem noi in momentul asta", a spus Alexa

Clasamentul actualizat din playoff-ul Ligii a 2-a (toate echipele au cate 3 jocuri disputate, mai putin Mioveni si FC Arges, care au de jucat meci direct vineri, de la 17:30)

1. UTA Arad 29 p.

2. Turris Turnu Magurele 25 p.

3. FC Arges 23 p.

4. Petrolul Ploiesti 22 p.

5. Rapid 21 p.

6. CS Mioveni 21 p.