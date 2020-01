Sotia lui Dobrin vrea sa dea FC Arges in judecata, pentru ca foloseste ilegal numele si chipul "Printului din Trivale"

Masura vine dupa ce Scoala de Fotbal „Nicolae Dobrin” a fost evacuata de la stadionul care poarta chiar numele legendarului fotbalist pitestean.

Gica Dobrin, sotia regretatului Nicolae Dobrin, care detine Asociatia Sportiva Fotbal Club ,,Nicolae Dobrin”, o scoala de fotbal locala infiintata in memoria celui mai mare fotbalist al Pitestiului, a ajuns la cutite cu autoritatile locale din Pitesti. Juniorilor sai le-a fost interzis accesul intr-un vestiar de la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitesti, pe care il foloseau de 5 ani si unde se echipau pentru a se antrena pe un teren din apropiere, fara nicio motivatie, desi clubul furnizase peste 140 de copii autoritatilor locale. Dupa aceasta masura, Gica Dobrin a apelat la instanta, fiind nemultumita ca in magazinul clubului FC Arges sunt vandute materiale promotionale inscriptionate cu numele si chipul sotului sau, fara a avea acordul familiei.

„S-au folosit de imaginea sotului meu fara niciun acord. S-a facut un magazin unde au fost vandute produse cu imaginea sotului meu fara sa ma intrebe. Numele sotului meu este inregistrat la OSIM, iar ei nici macar nu m-au intrebat daca sunt de acord. Mai ales avand in vedere si conflictul dinainte, mi s-a parut ca sunt calcata in picioare. Mi s-a spus ca nu au timp sa discute cu mine pentru ca sunt alegeri si asa mai departe. Ori, daca nu au timp de mine, trebuia sa-mi fac si eu dreptate.

Pe mine m-au dat afara cu copiii de la scoala. Această scoala era la stadion de 5 ani, iar autoritatile locale au hotarat in noiembrie 2019 sa ma arunce in strada. Pur si simplu am fost aruncata pentru ca nici nu m-au sunat. Mi-au inchis usa. De aceasta scoala au profitat tot dansii. Au fost mai multe avantaje pentru dansii. Eu nu cred ca am avut vreun avantaj. Eu foloseam doar un vestiar. Nu consumam apa, nu consumam curent. Nu efectuam antrenamente in sala. Eram de acord sa si platesc. Nu am cerut nimic pe gratis.

Am considerat ca in memoria sotului meu trebuie sa continui aceasta activitate. De aceea nici nu am cerut nimic. Din contra, am dat fara sa primesc ceva. Le-am dat 140 de copii pentru care nu am primit nicio floare de un leu. Nici nu-mi trebuie. Eu tot timpul am cautat să fiu utila pentru ca sunt pitesteanca, pentru ca traiesc in orasul acesta. Traim alte vremuri. Oamenii nu ma cred cand le spun ceea ce mi s-a intamplat”, a declarat sotia lui Nicolae Dobrin pentru financiarpress.ro.

Nicolae „Gicu” Dobrin, supranumit „Gascanul” sau „Printul din Trivale”, a debutat in prima divizie la 14 ani si 10 luni, evoluand la FC Arges (1959-1981, 1982-1983) si Chindia Targoviste (1982-1983). Pentru argeseni a jucat 395 de meciuri si a marcat 106 goluri, castigand titlul in 1972 si 1978. El a fost curtat de Real Madrid, la inceputul anilor ’70, dar autoritatile comuniste au refuzat oferta de 2 milioane de dolari. In palmaresul sau se mai gasesc trei distinctii de „Cel mai bun fotbalist roman al anului” (1966, 1967, 1971), iar pentru nationala Romaniei a evoluat de 48 de ori si a inscris 6 goluri, fiind selectionat pentru Cupa Mondiala din 1970, unde nu a fost folosit deloc de antrenorul Angelo Niculescu. I-a antrenat pe „alb-violeti” in trei randuri (1982-1985, 1998-1999, 2001) si a detinut multi ani una dintre cele mai importante scoli de fotbal din Romania. A decedat in 2007 si este considerat unul dintre cei mai valorosi fotbalisti romani din toate timpurile, alaturi de Gica Hagi, Ilie Balaci si Iuliu Baratky.