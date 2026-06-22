La Arlington, în Texas, naționala ”Albiceleste” și-a asigurat prezența în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026, după ce a ajuns la șase puncte în Grupa J, în urma victoriei 2-0 cu Austria.

Cum l-a descris Miroslav Klose pe Messi după ce a fost depășit în topul celor mai buni marcatori de la CM

Messi, care a bifat o ”dublă” cu Austria și un hat-trick cu Algeria în prima rundă din faza grupelor turneului final din SUA, Mexic și Canada, a ajuns la 18 reușite la Mondiale și l-a devansat, astfel, pe Miroslav Klose (16 reușite) în topul celor mai buni marcatori.

Neamțul, retras din fotbal în 2016, a avut doar cuvinte de laudă la adresa argentinianului, pe care l-a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Klose a ținut să-l felicite pe Messi pentru recordul doborât.

”Am spus mereu că Messi nu este deloc un jucător oarecare. Pentru mine, Lionel Messi este cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Felicitări, campionule!”, sunt cuvintele lui Klose, potrivit Süddeutsche Zeitung.

Înaintea turneului, Klose spunea că e conștient de faptul că recordul său va fi bătut și că este un mare fan al fotbalistului argentinian: ”Este perfect în regulă, recordul va fi doborât oricum la un moment dat, iar Messi este binevenit să o facă. Sunt un mare fan al lui Messi, am fost dintotdeauna”.

Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”

”Messi a strălucit”, a titrat TyC Sports. ”Argentina și-a etalat ca de obicei fotbalul impresionant, învingând Austria și asigurându-și locul în '16'-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Cu o dublă record semnată de Lionel Messi, care ratase inițial un penalty, naționala 'Albiceleste' a obținut cele trei puncte, a rămas lideri în Grupa J și urmează să joace sâmbătă împotriva Iordaniei pentru a-și asigura primul loc”, au mai scris argentinienii.