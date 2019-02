Prepelita, OUT de la Chiajna! Ce oferte are si ce spune de lupta pentru titlu

Andrei Prepelita s-a despartit dupa un an de Chiajna.

E suparat ca n-a reusit sa o duca pe Concordia in play-off. Acesta e motivul pentru care a cerut rezilierea contractului cu Chiajna.

"Acum un an stiam ca voi juca in play-out, dar anul asta ne propuneam alte obiective. Avand in vedere ca nu mai aveam nicio sansa sa le atingem, mai bine sa ne despartim. Echipa nu e intr-o situatie foarte buna, dar sper sa revina. Am facut primul pas, am vorbit cu domnul presedinte si m-a inteles si dumnealui. Ne doream cu totii altceva. Am avut ceva discutii cu cluburi din Romania si din strainatate. Din pacate, in campionatele unde voiam sa ajung, perioada de transferuri s-a inchis. Am inceput si niste afaceri in tara si trebuie sa fiu aici, sa-mi impart timpul cu atentie. Nu ma gandesc la retragere, ma simt foarte bine", a spus Prepelita pentru PRO TV.

Fost capitan la Craiova si Steaua, Prepelita ar vrea ca ros-albastrii sa ia titlul: "Sunt 3 echipe cu sanse importante la titlu. Si Craiova e aproape, acum dupa ce a batut CFR. Eu sper sa castige Steaua!"