Preparator fizic specializat la Coverciano si Fiorentina si fotbalist de la Wolverhampton, ultimele noutati de la FC Arges

Pitestenii se afla pe locul al patrulea in Liga 2, la doua puncte distanta de locul de baraj si la 4 lungimi de pozitia secunda, care aduce promovarea directa.

Antrenorul Ionut Badea si-a completat staff-ul tehnic de la FC Arges cu preparatorul fizic Daniel Pirvu (45 ani). Acesta a ajuns la clubul pitestean, dupa ce s-a scolit la Coverciano si a lucrat timp de 15 ani la echipele de juniori ale academiei Fiorentinei, club din Serie A. Ultimul contract a fost cel cu CS “U” Craiova, unde a colaborat cu Devis Mangia, caruia i-a fost antrenor secund si interpret. Pirvu este absolvent al Institutului de Educatie Fizica si Sport al Universitatii din Pitesti si doctor in teoria sportului. El a plecat de la Craiova, in ianuarie 2018, dupa ce s-au racit relatiile cu tehnicianul italian.

"Doar in primele doua luni lucrurile au mers ok. Apoi, usor, usor lucrurile s-au complicat. Italienii din staff au devenit din ce in ce mai aroganti si li se pare ca ne sunt superiori noua, romanilor. Mi-au facut o multime de sicane pentru a ma determina sa plec. Eu am venit la Craiova ca antrenor secund. Asta scria in contractul meu. Am acceptat sa-l ajut pe Devis si cu traducerea si interpretarea. Dar dupa vreo doua luni eram privit ca un intrus de oamenii lui Mangia. Nu mai eram lasat sa-mi fac meseria de antrenor secund. Nu eram chemat la sedinte, se fereau sa vorbeasca cu mine, taceau cand apaream eu, nu primeam programul echipei... De altfel, ei aveau o atitudine urata si fata de ceilalti romani din staff. Realmente sunt stupefiat! Mi-au propus sa raman in cadrul clubului pana la vara, dar am refuzat din start, nu vreau sa mai am de-a face cu italienii", spunea atunci Pirvu, care a fost inlocuit cu Alessandro Zinnari.

AU ADUS UN FOTBALIST DE LA WOLVERHAMPTON SI MAI CAUTA TREI JUCATORI

La nivelul lotului nu au survenit mari schimbari, echipa despartindu-se de Marius Alexe si de Catalin Barbu, fiul fostului mare atacant pitestean Jean Barbu, care a ajuns liber de contract la Chindia Tragoviste. Acesta este un fost international U19 si a fost dorit insistent de Viorel Moldovan pentru ca se incadreaza in categoria jucatorilor eligibili pentru regula U21.

La capitolul sosiri, argesenii l-au inregistrat pe Sylvain Deslandes (22 ani), jucator legitimat la Wolverhampton, cu 4 meciuri pentru echipa de seniori a „lupilor”, care a fost imprumutat pana acum la Bury FC, Portsmouth FC si FC Jumilla. El are meciuri pentru nationalele U16, U17, U18, U19 si U20 ale Frantei, evolueaza pe postul de fundas stanga si va fi imprumutat pana la finalul sezonului. Antrenorul Ionut Badea mai cauta un fundas central, un atacant central si un mijlocas de banda U20. In probe se afla Ovidiu Rasoveanu, 17 ani, titular pe postul de mijlocas la Pandurii Tg. Jiu in prima parte a campionatului, dar si juniorii Fundatureanu, de la academia clubului, si Dicu de la Sporting Pitesti.

FC Arges si-a reluat pregatire pe 8 ianuarie si a disputat deja un amical cu Unirea Bascov, castigat cu 1-0. Echipa urmeaza sa mai joace cu CS „U” Craiova II, pe 31 ianuarie, apoi va pleca in cantonament in Antalya, in perioada 2-14 februarie.