Inca un meci din Romania suspendat din cauza COVID-19! Partida FC Arges – CS Mioveni a fost amanata

FRF a anuntat ca meciul programat azi, pe 14 iulie, de la ora 20:00, dintre FC Arges si CS Mioveni, a fost amanat dupa ce o persoana de la echipa din Arges a fost depistata cu noul coronavirus.

Meciul va fi reprogramat, iar FRF a declarat ca partidele amanate vor fi reprogramate in ordinea amanarii acestora.

Aceasta decizie a fost luata dupa ce au fost discutii intre cele 6 echipe implicate in lupta pentru promovarea in Liga 1, in cadrul unei videoconferinte, care a avut loc inainte de startul playoff-ului, pentru a stabili mai multe variante in cazul in care echipele se vor confrunta cu astfel de situatii.

DSP Arges a demarat o ancheta epidemiologica la clubul FC Arges.

"Departamentul de competitii al Federatiei Romane de Fotbal a amanat meciul programat initial azi, 14 iulie, de la ora 20:00, dupa ce o persoana din cadrul clubului FC Arges a fost depistata pozitiv.

Meciul va fi reprogramat in prima data disponibila. Federatia Romana de Fotbal precizeaza ca partidele amanate vor fi reprogramate in ordinea amanarii acestora si utilizand toate datele disponibile din calendarul competitional.

Decizia a fost luata avand in vedere discutiile avute cu reprezentantii celor 6 formatii implicate in play-off-ul Ligii 2, in cadrul unei videoconferinte ce a avut loc inainte de startul play-off-ului, pentru a stabili modul de actiune pe mai multe scenarii posibile.

Reprezentantii mass-media sunt rugati să respecte confidenfialitatea informațiilor medicale si a evite sa dezvaluie identitatea celor afectati de COVID-19", a fost comunicatul FRF.