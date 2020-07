FC Arges a dezvaluit identitatea persoanei infectate cu noul coronavirus! Ce se intampla cu jucatorii si staff-ul echipei

Meciul dintre FC Arges si CS Mioveni a fost amanat dupa ce pitestenii au aflat ca o persoana din cadrul clubului a fost infectata cu Covid-19.

Este vorba despre maseurul echipei, care a fost plasat in izolare.

Directorul executiv al clubului, Bogdan Stoica, a anuntat ca ceilalti membri ai clubului au primit rezultate negative, insa vor repeta testele spre finalul saptamanii.

"In urma ultimei testari COVID-19, efectuata luni dimineata, o persoana din cadrul clubului nostru a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Am anuntat Federatia Romana de Fotbal despre acest caz si urmeaza ca Directia de Sanatate Publica Arges sa efectueze o ancheta epidemiologica la clubul nostru.

Facem precizarea ca persoana depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 este maseur in cadrul clubului nostru si se afla deja in izolare la domiciliu, din momentul in care a primit rezultatul testului.

Mentionam ca toate persoanele care au efectuat testul de luni dimineata sunt negative (jucatori, antrenori, magazioner, conducere administrativa, doctor). In urmatoarele zile, DSP Arges va face o noua testare. Speram ca rezultatele sa fie tot negative pentru a putea continua competitia", a spus Stoica.

Meciul cu CS Mioveni, programat initial in aceasta seara, de la ora 20, a fost amanat si urmeaza a fi reprogramat in prima data disponibila din calendarul competitional, in functie de cum va evolua situatia de la FC Arges.