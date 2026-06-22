După ce a părăsit banca României în urma Campionatului European din 2024, Edward Iordănescu și-a găsit cu greu angajament. A semnat cu Legia Varșovia în vara anului trecut, dar a rezistat la polonezi doar până la finalul lui octombrie.

A bifat la Legia 24 de apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1.63 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Edi Iordănescu a luat decizia după ”oferta financiară foarte bună” pe care a primit-o

În urmă cu câteva zile, publicația elenă Metrosport a anunțat că Levadiakos, ocupanta locului 6 în ultimul sezon, i-ar fi făcut o ”ofertă financiară foarte bună” fostului selecționer al României.

Oferta a venit în contextul în care Levadiakos caută un înlocuitor pentru Nikolaos Papadopoulos (54 de ani), grecul care a pregătit echipa în ultimele două sezoane, iar în această vară a decis să semneze cu APOEL Nicosia.

Potrivit fanatik.ro, Iordănescu a refuzat oferta grecilor. Sursa a sugerat că antrenorul ar fi în negocieri avansate cu o altă echipă, care îi oferă o remunerație mai mare.

Ce echipe a mai antrenat Edi Iordănescu

După o carieră de fotbalist în care nu a strălucit, Edi Iordănescu a fost secund la FCSB și Vaslui, apoi interimar la clubul patronat atunci de Adrian Porumboiu.

Ulterior, le-a antrenat pe Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan și FCSB. A fost selecționerul României în perioada 2022-2024.