Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top

Echipa pregătită de Marius Baciu caută întăriri în compartimentul ofensiv. Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica , a anunțat că a identificat deja un vârf din străinătate pentru care clubul este dispus să facă un efort financiar considerabil. Totuși, conducerea roș-albastră este împărțită în privința țintei finale, deoarece finanțatorul Gigi Becali insistă pentru aducerea lui Denis Drăguș, jucător legitimat la Trabzonspor.

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Dilema din ofensiva roș-albastră

În condițiile în care lotul actual îi cuprinde deja pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, oficialul FCSB consideră că o nouă investiție majoră nu s-ar justifica dacă și transferul internaționalului român s-ar concretiza.

„Se vor face transferuri, sper să fie totul în regulă. Ce să spun? Am un atacant, Gigi a spus că putem să dăm oricât, costă peste un milion de euro. Am încredere că poate să facă diferența la noi, dar în același timp Gigi vrea neapărat să-l aducă pe Drăguș. Eu, dacă știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, avându-l pe Bîrligea, dacă vine, mai e normal, jucând unul din trei, să dau un milion și jumătate pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu ne facem treaba, dar e posibil să nu fie în regulă”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Totodată, conducătorul formației bucureștene a transmis că perioada de mercato rămâne deschisă și pot apărea noutăți pe mai multe posturi.

„Vom mai aduce un atacant lateral, mijlocași, perioada de transferuri se închide în septembrie. E posibil să începem să pierdem, e posibil pe Auda să o scoatem cu echipa pe care o avem acum”, a adăugat Stoica.