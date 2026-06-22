Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top

Mihai Stoica a găsit atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! De ce depinde realizarea transferului de top Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB e gata să achite 1,5 milioane de euro pentru un nou atacant. Mutarea e pusă însă în așteptare din cauza interesului lui Gigi Becali pentru Denis Drăguș.

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Mihai StoicaFCSBGigi Becali
Din articol

Echipa pregătită de Marius Baciu caută întăriri în compartimentul ofensiv. Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a anunțat că a identificat deja un vârf din străinătate pentru care clubul este dispus să facă un efort financiar considerabil. Totuși, conducerea roș-albastră este împărțită în privința țintei finale, deoarece finanțatorul Gigi Becali insistă pentru aducerea lui Denis Drăguș, jucător legitimat la Trabzonspor.

  • Mihai stoica marius baciu
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Dilema din ofensiva roș-albastră

În condițiile în care lotul actual îi cuprinde deja pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, oficialul FCSB consideră că o nouă investiție majoră nu s-ar justifica dacă și transferul internaționalului român s-ar concretiza.

„Se vor face transferuri, sper să fie totul în regulă. Ce să spun? Am un atacant, Gigi a spus că putem să dăm oricât, costă peste un milion de euro. Am încredere că poate să facă diferența la noi, dar în același timp Gigi vrea neapărat să-l aducă pe Drăguș. Eu, dacă știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, avându-l pe Bîrligea, dacă vine, mai e normal, jucând unul din trei, să dau un milion și jumătate pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu ne facem treaba, dar e posibil să nu fie în regulă”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Totodată, conducătorul formației bucureștene a transmis că perioada de mercato rămâne deschisă și pot apărea noutăți pe mai multe posturi.

„Vom mai aduce un atacant lateral, mijlocași, perioada de transferuri se închide în septembrie. E posibil să începem să pierdem, e posibil pe Auda să o scoatem cu echipa pe care o avem acum”, a adăugat Stoica.

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