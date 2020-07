Turris - FC Arges, LIVE TEXT de la 17:00 | Revine Liga 2! Primul meci din playoff

15:20

Turris T. Magurele este una dintre surprizele Ligii a 2-a in acest sezon, iar pe teren propriu este una dintre cele mai puternice echipe. Nu a cedat in niciun meci si a primit doar 9 goluri. Turris nu a mai pierdut de 5 etape in Liga 2.

Desi nu este cotata printre favorite, Arges avea o serie buna inainte de pauza, obtinand doua remize si o victorie. Ultima infrangere a argesenilor a fost in urma cu 13 etape, in deplasarea de la ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

La ultima intalnire dintre cele doua, Arges s-a impus cu 3-2, pe teren propriu.