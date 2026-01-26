Șerban, Iancu și Boiciuc, noutățile din lotului lui Linkar

În această perioadă e mercato, FC Bihor i-a adus doar pe Sorin Șerban (CSC Șelimbăr / gratis), Adrian Iancu (Concordia Chiajna / împrumutat) și Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna / gratis).

Șerban este un jucător originar din Baia Mare, care a fost sub contract patru ani cu FCSB și pe care Gigi Becali îl asemăna cu brazilianul Marcelo de la Real Madrid, în timp ce Iancu este internațional român U20, iar Boiciuc are 13 selecții pentru Moldova și a mai jucat la echipe precum Poli Iași, Vejle, Milsami Orhei, Sheriff Tiraspol, Academica Clinceni, Karapaty Lviv, Universitatea Cluj, Steaua și Concordia Chiajna.

De asemenea, clubul a renunțat la Asadbek Beglarkhonov, Rowan Buss-Liam (contracte reziliate), Ionuț Rus (CSM Reșița / gratis), Ionuț Albu (CSU Craiova II /gratis) și Gelu Gitye (Crișul Sântandrei / împrumutat).



Bihorenii fac cantonament în Antalya

FC Bihor 1902 Oradea s-a reunit pe 14 ianuarie și a învins pe Universitatea Cluj U19, scor 2-1, în primul amical al anului. Echipa pregătită de Eric Linkar va efectua un cantonament în Antalya (Turcia), în perioada 27 ianuarie - 7 februarie, unde are programate amicale cu Miedz Legnica, Dinamo Kiev U19, Lokomotiv Tashkent și FC Fratria Varna.

În acest moment, bihorenii ocupă locul al treilea în Liga 2, cu 35 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate, fiind surclasați doar de Sepsi OSK Sf. Gheorghe (36p) și Corvinul Hunedoara (43p).



FC Bihor, un club înființat în 1958

Echipa bihoreană este una de tradiție în fotbalul românesc, fiind înființară în 1958 (fanii spun că a preluat tradiția Clubului Atletic Oradea, fondat în 1902 / campioană a României, în 1949, și a Ungariei, în 1944). A fost reînființată în 2022, după faliment, cu ajutorul financiar al primăriei Oradea, administrată de Florin Birta, și al Consiliului Județean Bihor, condus la acea vreme de actualul premier Ilie Bolojan.



FC Bihor a petrecut 18 sezoane în Divizia A, ultima dată în sezonul 2003-2004. A reușit promovarea în sezonul 2009-2010, după un parteneriat cu CF Liberty, echipa finanțată de Marius Vizer, dar nu i-a fost acordată licența de către FRF, din cauza datoriilor istorice acumulate de club.

De-a lungul existenței sale, a purtat denumirile Crișul Oradea, ASA Crișul, Fotbal Club Bihor, Fotbal Club Oradea și CSM Oradea, iar printre jucătorii de marcă care i-au îmbrăcat tricoul se numără Eugen Pojoni, Attila Kun, Eugen Nagy, Ioan Naom, Alexandru Kiss, Ioan Lukacs sau Cornel Georgescu. "Roș-albaștrii" evoluează pe arena "Iuliu Bodola" (11.155 de locuri).



Lotul actual al lui FC Bihor

Radu Bob, Edgar Cadar, Arsenie Mocan (portari), Abel Popa, Andrei Gal, Mihai Kereki, Sorin Șerban, Adrian Iancu, Dan Panait, Sebastian Cucu, Călin Jurj, Denis Szebeni (fundași), Ioan Filip, Răzvan Gunie, Răzvan Săutiuț, Angelo Cocian, Tudor Călin, Rareș Enceanu, Luca Tincău, Adrian Gîdea (mijlocași), Ionuț Ban, Albert Stahl, Dragoș Tescan, Lucas Ferche, Andreas Chirițoiu, Ioan Hora, Iulian Moldovan, Alexandru Boiciuc (atacanți)

Foto - FC Bihor Oradea (FB)

