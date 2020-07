FC Arges - CS Mioveni, LIVE SCORE de la ora 19:30 | Continua lupta pentru promovare! Pitestenii pot urca pe locul 2 cu doua etape inainte de final!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din playoff-ul Ligii a 2-a pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Arges si CS Mioveni se infrunta in aceasta seara, de la ora 19:30, intr-un meci contand pentru etapa a 2-a a playoff-ului Ligii secunde.

Meciul a fost initial amanat dupa ce a fost depistat un caz de Covid-19 la FC Arges.

Pitestenii vin acum dupa meciul cu Rapid, in care s-au impus cu 2-1, avand un moral bun si sansa sa urce pe locul 2 in clasament in cazul unei victorii.

De cealalta parte, CS Mioveni a pierdut in ultima partida cu 2-0 la UTA Arad si este pe ultima pozitie a clasamentului. Astfel, punctele puse astazi in joc sunt extrem de importante pentru ca echipa pregatita de Claudiu Niculescu sa ramana in lupta pentru promovare.

In sezonul regulat, CS Mioveni a castigat cu 2-0 meciul tur de la finalul lunii august, iar in martie returul s-a incheiat cu scorul de 1-1.