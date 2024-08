După ce a încheiat sezonul precedent în afara locurilor de play-off, Steaua începe un nou sezon în care nu va avea drept de promovare în Superliga României. Al patrulea la rând!

Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș

Echipa pregătită de Daniel Oprița primește vizita celor de la FC Argeș, una dintre echipele cu pretenții din sezonul 2024-2025 de Liga 2. Cu câteva transferuri sonore, cu Nicolae Dică antrenor și Dani Coman președinte, piteștenii își propun revenirea în primul eșalon fotbalistic din România.

La primul meci din Ghencea în noul sezon de Liga 2, programat marți, la ora 19:00, Steaua nu a avut parte de o asistență impresionantă la tribuna a doua. Inelul al doilea din Peluza Sud a fost, în schimb plin.

Fanii au pregătit și o coregrafie specială pentru primul meci al sezonului din Liga 2.

Daniel Oprița: ”Nu știu dacă se va mișca ceva”

hiar dacă fanii așteptau un răspuns din partea conducerii cu privire la dreptul de promovare, care a împiedicat echipa în ultimii trei ani să ajungă în Superliga României, se pare că lucrurile nu se mișcă în birourile clubului.

Cel puțin așa susține antrenorul Daniel Oprița, care spune că nu are mari speranțe legate de dreptul de promovare pentru următorul sezon.

„La momentul ăsta nu am speranțe. Nu am auzit nimic până acum. La momentul ăsta, la cum văd că se mișcă lucrurile nu știu dacă se va mișca ceva. Cel puțin nu sezonul ăsta! De asta spun că vom încerca să tratăm serios Cupa României. Am văzut exemplul Corvinului. Se poate, mai trebuie să ai și șansă. Spun că nu am speranțe, dar orice e posibil. Problema e că timpul trece, începe campionatul.

De asta am și decis să aduc jucători care își doresc foarte mult să se afirme. La Steaua e o rampă de lansare pentru ei. Lumea se uită, pot sări în ochi. Poate și asta să fie o motivație pentru ei. Condițiile, suporterii o să îi motiveze”, a spus Daniel Oprița.