Decent defensiv, cu un aport ofensiv însă slab, a atras, la final, o parte din criticile lui Pancu pentru golul egalizator primit pe final.

În ideea de a nu schimba prea mult structura echipei și a nu improviza, Pancu i-a oferit încredere lui Sălceanu pe un teren dificil, contra unui adversar direct, Zoran Mitrov, care obișnuiește să pună probleme apărătorilor care vizitează Botoșaniul.

Ce rămâne în urma evoluției lui Sălceanu?

Bun defensiv, cu o mențiune

Cum Rapidul a început în forță, Sălceanu a avut puține emoții în startul meciului, unul în care singura sa misiune a fost de a bloca eventuale sprinturi pe contraatac ale lui Mitrov. S-a achitat de sarcini, a stat bine în dueluri și a greșit o singură dată, în minutul 17, când a strâns prea mult lângă Kramer, iar Mitrov i-a scos pe amândoi din joc și a tras periculos pentru Aioani.

Sălceanu a câștigat două dintre cinci dueluri în care a fost implicat, a pierdut ambele bătălii aeriene, a respins cinci baloane și a lăsat mereu impresia că e prezent lângă adversar, că știe ce are de făcut. Pe final, însă, a avut partea sa de vină la golul încasat din penalty, judecând greșit un moment al jocului, după cum a observat și Daniel Pancu:

"E o respingere în centru a lui Sălceanu care nu trebuie să existe. Sub presiunea adversarului la o minge lungă, normal, trebuie să te duci cu ea în lateral. Prima, cu capul", a spus antrenorul Rapidului, la flash-interviu, când a fost întrebat despre cauzele primirii golului din final.

Contribuție ofensivă slabă

Obișnuiți cu șarjele dese ale lui Borza, unul dintre cei mai ofensivi laterali stânga din campionat, suporterii Rapidului au văzut la Botoșani un fundaș stânga cu totul și cu totul diferit pe zona de atac. Sălceanu a urcat rar, terenul înclinându-se mai degrabă pe flancul lui Ciobotariu, iar Ilaș și Mitrov nu au avut mari emoții în a-l bloca în rarele momente în care s-a încumetat în jumătatea adversă.

A terminat meciul cu un șut pe poartă modest reținut ușor de Anestis și cu senzația că, cel puțin în deplasare, nu poate deveni un factor ofensiv de nivelul lui Borza. Și cu o notă între 6.5 și 6.8 pe site-urile de specialitate.

Cifrele lui Sălceanu în meciul cu FC Botoșani:

2/5 dueluri câștigate (40%)

0/2 dueluri aeriene câștigate

2 deposedări

1 intercepție

5 respingeri

4 recuperări

1 șut blocat

21/30 pase reușite

0 driblinguri

6/8 pase reușite în ultima treime

1/4 pase lungi reușite

0 pase cheie

0 centrări reușite

1 șut pe poartă

Urmează testul Cordea

Cu Rareș Pop suspendat pentru încă o etapă, Sălceanu are toate șansele din lume pentru a fi titular și în următorul meci al Rapidului, cu CFR, în Giulești. Acolo, datele problemei se vor schimba în măsura în care-l va avea adversar direct pe Andrei Cordea, cel mai bun jucător al CFR-ului în ultima perioadă și golgheterul solitar al campionatului, cu trei goluri înscrise în primele două etape.

Cordea va reprezenta un test al maturității pentru Sălceanu și vectorul prin care Pancu va măsura potențialul elevului său. O evoluție bună în Giulești contra unui adversar de top poate duce moralul sus și poate câștiga încrederea antrenorului, pe când una slabă ar putea avea repercusiuni majore asupra viitorului.