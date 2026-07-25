Andrei Borza s-a despărțit de gruparea bucureșteană pentru a juca în prima ligă din Turcia. Nou-promovata Corum FK a plătit suma de 2,2 milioane de euro în schimbul apărătorului în vârstă de 20 de ani, transferul asigurându-i acestuia un contract valabil pentru următoarele patru sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Această mutare reprezintă o afacere extrem de profitabilă pentru echipa sa, care achitase doar 800.000 de euro către Farul Constanța pentru aducerea fotbalistului, în vara anului 2023.
Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid
Fundașul stânga a semnat pe patru ani cu formația Corum FK, mutarea aducând un profit financiar semnificativ giuleștenilor.
Interes european și reacția jurnaliștilor turci
Presa de pe malul Bosforului a salutat sosirea tânărului internațional, amintind de atenția pe care a atras-o acesta la nivel european. Agenției DHA notează că Borza este „unul dintre cei mai promițători jucători din România” și că s-a aflat anterior pe lista scurtă a unor cluburi importante, precum FC Porto sau Genoa.
„Corum FK a anunțat că s-a semnat un contract cu Andrei Borza, unul dintre cei mai promițători jucători din România. Borza a crescut în Academia Gheorghe Hagi și a jucat pentru echipele naționale U15, U16, U17, U19 și U20, iar recent a fost inclus în lotul naționalei mari a României. Tânărul fotbalist a fost urmărit și s-a aflat pe listele de transfer ale echipelor Porto și Genoa”, a notat sursa citată, remarcând calitățile fundașului.
La rândul său, apărătorul a vorbit despre obiectivele pe care le are odată cu trecerea în campionatul turc.
„Cred că o să fie foarte frumos, este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Este primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete. Sunt fericit. Eu iau cariera mea pas cu pas. Nu vreau să merg la o echipă mare și să stau pe bancă. Eu caut încredere și să pot juca”, a spus Andrei Borza, imediat după parafarea înțelegerii.
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