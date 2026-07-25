Cum a fost descris Andrei Borza de turci, după transferul de milioane de euro de la Rapid

Andrei Borza s-a despărțit de gruparea bucureșteană pentru a juca în prima ligă din Turcia. Nou-promovata Corum FK a plătit suma de 2,2 milioane de euro în schimbul apărătorului în vârstă de 20 de ani, transferul asigurându-i acestuia un contract valabil pentru următoarele patru sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Această mutare reprezintă o afacere extrem de profitabilă pentru echipa sa, care achitase doar 800.000 de euro către Farul Constanța pentru aducerea fotbalistului, în vara anului 2023.

Interes european și reacția jurnaliștilor turci

Presa de pe malul Bosforului a salutat sosirea tânărului internațional, amintind de atenția pe care a atras-o acesta la nivel european. Agenției DHA notează că Borza este „unul dintre cei mai promițători jucători din România” și că s-a aflat anterior pe lista scurtă a unor cluburi importante, precum FC Porto sau Genoa.

„Corum FK a anunțat că s-a semnat un contract cu Andrei Borza, unul dintre cei mai promițători jucători din România. Borza a crescut în Academia Gheorghe Hagi și a jucat pentru echipele naționale U15, U16, U17, U19 și U20, iar recent a fost inclus în lotul naționalei mari a României. Tânărul fotbalist a fost urmărit și s-a aflat pe listele de transfer ale echipelor Porto și Genoa”, a notat sursa citată, remarcând calitățile fundașului.

La rândul său, apărătorul a vorbit despre obiectivele pe care le are odată cu trecerea în campionatul turc.

„Cred că o să fie foarte frumos, este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Este primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete. Sunt fericit. Eu iau cariera mea pas cu pas. Nu vreau să merg la o echipă mare și să stau pe bancă. Eu caut încredere și să pot juca”, a spus Andrei Borza, imediat după parafarea înțelegerii.