Marco Dulca a ajuns la o înțelegere cu Kayserispor. Mijlocașul central în vârstă de 27 de ani a călătorit în Turcia și s-a alăturat imediat noilor săi colegi.
Presa din Turcia a anunțat că gruparea „galben-roșie” și-a întărit compartimentul median prin aducerea fotbalistului român. După perioada petrecută în tricoul celor de la Petrolul Ploiești, Dulca a semnat noul contract și a luat deja contact cu baza de pregătire de la Kayseri, unde a început antrenamentele alături de restul echipei.
Campania de achiziții a turcilor continuă
Conducerea clubului lucrează intens la definitivarea primului „11” pentru îndeplinirea obiectivelor din noul sezon, mai scriu turcii. Pe lângă aducerea fostului jucător de la FCSB, Kayserispor a fost activă pe piața transferurilor, oficializând mai multe mutări menite să acopere posturile deficitare.
Lotul a fost completat cu jucători precum Mamadi Camara, Jemal Tabidze și un alt fotbalist român, Denis Radu, și el transferat tot de la Petrolul Ploiești.