Marco Dulca a ajuns la o înțelegere cu Kayserispor. Mijlocașul central în vârstă de 27 de ani a călătorit în Turcia și s-a alăturat imediat noilor săi colegi.

Presa din Turcia a anunțat că gruparea „galben-roșie” și-a întărit compartimentul median prin aducerea fotbalistului român. După perioada petrecută în tricoul celor de la Petrolul Ploiești, Dulca a semnat noul contract și a luat deja contact cu baza de pregătire de la Kayseri, unde a început antrenamentele alături de restul echipei.