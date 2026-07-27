OFICIAL Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament

Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament Stranieri
SPORT.RO
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Fostul jucător al FCSB și-a găsit echipă după despărțirea de Petrolul Ploiești din această vară.

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marco dulcaKayserisporFCSB
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Marco Dulca a ajuns la o înțelegere cu Kayserispor. Mijlocașul central în vârstă de 27 de ani a călătorit în Turcia și s-a alăturat imediat noilor săi colegi.

Presa din Turcia a anunțat că gruparea „galben-roșie” și-a întărit compartimentul median prin aducerea fotbalistului român. După perioada petrecută în tricoul celor de la Petrolul Ploiești, Dulca a semnat noul contract și a luat deja contact cu baza de pregătire de la Kayseri, unde a început antrenamentele alături de restul echipei.

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Campania de achiziții a turcilor continuă

Conducerea clubului lucrează intens la definitivarea primului „11” pentru îndeplinirea obiectivelor din noul sezon, mai scriu turcii. Pe lângă aducerea fostului jucător de la FCSB, Kayserispor a fost activă pe piața transferurilor, oficializând mai multe mutări menite să acopere posturile deficitare.

Lotul a fost completat cu jucători precum Mamadi Camara, Jemal Tabidze și un alt fotbalist român, Denis Radu, și el transferat tot de la Petrolul Ploiești.

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